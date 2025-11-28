Ajax wedstrijden
Dick Lukkien mist FC Groninger: "Duel tegen Ajax komt te vroeg"
Dick Lukkien Foto: © BSR Agency
FC Groningen neemt het zondagavond in Amsterdam op tegen Ajax. De ploeg van trainer Dick Lukkien is nagenoeg compleet, al moet de oefenmeester wel een speler missen.
"Alle selectiespelers staan op het trainingsveld", begint Lukkien tegenover de clubkanalen van FC Groningen. "Alleen Elvis van der Laan heeft een griepje gehad en voor Travis Hernes komt het duel van zondag nog net te vroeg", aldus de hoofdtrainer.
Ajax-FC Groningen staat zondagavond om 20:00 uur onder leiding van arbiter Bas Nijhuis. De Amsterdamse gastheren speelden deze week nog in de Champions League en leden wederom een nederlaag. Het Portugese Benfica van trainer José Mourinho was met 0-2 te sterk voor Ajax in de Johan Cruijff Arena.
