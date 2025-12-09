KieftJansenEgmondGijp
Wim Kieft lacht Ajax-speler uit: "Ik vond het weer heerlijk"
Dick Lukkien tipt Ajax: "Hij is klaar voor een stap hogerop"

Arthur
bron: Voetbal International
Dick Lukkien
Dick Lukkien Foto: © BSR Agency

Dick Lukkien verwacht dat Stije Resink na dit seizoen klaar is voor een stap hogerop. Dat vertelt de trainer van FC Groningen in een gesprek met Voetbal International. De 22-jarige aanvoerder van de Trots van het Noorden maakt dit seizoen indruk, en dat blijft niet onopgemerkt.

Voorafgaand aan Ajax – FC Groningen kwam naar buiten dat Resink mogelijk in de belangstelling van de Amsterdammers staat. Lukkien heeft dat ook meegekregen. "Het zou natuurlijk ook wel heel gek zijn als Stije níét op een lijstje zou staan. Ik vind hem echt een megatalent, dat bij iedere topclub in Nederland op de radar zou moeten staan. Maar goed, daar ga ik niet over."

Volgens de trainer is Resink klaar voor een volgende stap. "Ik hoop altijd op maximaal ontwikkelen. Dat kan bij ons, maar ik vind het ook mooi als jongens de stap zetten die ze graag willen zetten. Bij Luciano Valente heb ik vorig jaar ook nooit gezegd dat hij per se bij ons moest blijven, omdat ik vond dat hij er wel klaar voor was om hogerop te gaan."

"Of Resink dat na dit seizoen ook is? Heel eerlijk: dat denk ik wel", vervolgt Lukkien. "Stije heeft nog wel een aantal stappen te zetten, maar als je ziet hoe hij zich ontwikkelt en wat hij al kan, én als hij erin slaagt om zijn ontwikkeling door te zetten, dan zou het heel gek zijn als daar in de zomer niet hele concrete belangstelling voor komt."

