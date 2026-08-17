Dick Lukkien tipt Ajax: "Hij kan mee in de top van Nederland"

FC Groningen-aanvaller Thom van Bergen heeft volgens trainer Dick Lukkien de kwaliteiten om bij een Nederlandse topclub te spelen, waarmee hij doelt op Ajax, PSV en Feyenoord. De oefenmeester is in gesprek met Voetbal International lovend over de 22-jarige aanvaller, die afgelopen weekend opnieuw belangrijk was voor Groningen.

Van Bergen was in de met 1-4 gewonnen wedstrijd tegen ADO Den Haag goed voor een doelpunt en een assist. Volgens Lukkien onderstreepte hij daarmee opnieuw zijn waarde voor FC Groningen, zeker gezien de mislukte transfer naar AZ. "Ja, ik denk dat Thom tegen ADO opnieuw heeft laten zien waarom FC Groningen hem niet zomaar laat gaan", vertelt Lukkien. "Hij bewijst ook dat hij echt een geweldige speler is. Ik denk dat iedereen steeds meer gaat zien dat dit een jongen is die echt heel goed kan voetballen."

De trainer is bovendien onder de indruk van de manier waarop Van Bergen omgaat met alle ontwikkelingen rondom zijn toekomst. "Het is knap dat Thom met alles dat er speelt onbewogen is, dat komt ook omdat hij goede mensen om zich heen heeft. Zowel op de club als buiten de club", gaat Lukkien verder. "Hij kan goed zijn eigen verhaal kwijt en hij snapt heel goed het verhaal dat wij hem hebben verteld. Dat helpt ook mee."