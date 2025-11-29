Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

Dick Lukkien neemt het komende speelronde met FC Groningen op tegen het geplaagde Ajax. De Amsterdammers gingen deze week onderuit in de Champions League, al zag de hoofdtrainer van de Groningers wel aanknopingspunten voor Fred Grim.

"Afgelopen week hebben ze volgens mij wel vertrouwen getankt met het optreden in de Champions League tegen Benfica", vertelt Lukkien op de clubsite van FC Groningen. "Ze hebben wat aanpassingen gemaakt. Zo hebben ze een variant met vijf verdedigers en dat maakt de ruimtes kleiner."

"Aan de andere kant mag je van Ajax verwachten dat ze FC Groningen in eigen huis onder druk willen zetten, dus we gaan zien wat het wordt. We zijn op alle scenario’s voorbereid en weten wat ons strijdplan is", aldus de hoofdtrainer van FC Groningen.