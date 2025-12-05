Dick Lukkien ziet aanpassing Ajax: "Dat is mooi nieuws voor ons"

FC Groningen speelt al weken goed voetbal, maar weet dat maar moeilijk om te zetten in goede resultaten. "De laatste wedstrijden laten we heel goed veldspel zien, ook vandaag weer. We waren oppermachtig in het pressen, oppermachtig in de eerste opbouw, maar te slordig en voorspelbaar in de eindfase", blikt hij terug in Voetbal International. "De kwaliteit en de effectiviteit moeten daar omhoog. En als wij de goals aan de andere kant dan zo weggeven, heb je een giftige combinatie te pakken."

Lukkien zag dat Ajax zich in een andere formatie opstelde tegen FC Groningen. "Ajax staat in zijn eigen stadion met een 5-4-1 tegen FC Groningen. Dat is mooi nieuws voor ons, dat laat zien dat ze respect voor ons hebben", stelt de oefenmeester, "maar óók dat ze willen counteren. "We zijn echt op de goede weg en doen veel goed, maar de waarheid is ook dat we onszelf in de laatste vijf wedstrijden tekort doen."