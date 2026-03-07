Dick Lukkien ziet 'zwakheden' bij Ajax: "Daar kunnen we wat mee"

"Die zijn stabieler geworden in het verdedigen, maar als je naar de wedstrijd tegen PEC Zwolle kijkt, was het aan de bal niet goed genoeg. Zij zijn ook nogal wisselvallig," zegt Lukkien tegen ESPN. Hij wijst ook op het opvallende aantal balverliezen in die wedstrijd. "Daar kunnen we wat mee. Ik hoorde Grim zeggen dat Zwolle de druk goed voor elkaar had. Dus die waren in staat om op de helft van Ajax veel ballen te veroveren."

"Ik hoorde Fred ook net zeggen dat zij de bal sneller naar Weghorst moeten spelen, dus ik denk dat ze het erover hebben gehad." Hoewel de 2-2 van vorig seizoen in Amsterdam, waardoor Ajax kostbare punten misliep in de titelstrijd, in de hoofdstad nog vaak ter sprake komt, speelt dat bij Groningen geen rol. "Ik heb er bij ons nog niemand over gehoord deze week," aldus Lukkien.