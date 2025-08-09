Dick Schoenaker trots op eretitel: "Ik ben een echte Ajacied"

"Ik wist vooraf van niks, ging die dag gewoon naar Ajax voor een leuke avond", vertelt Schoenaker op de clubsite van Ajax. "We zaten op de tribune en op een gegeven moment riep de voorzitter mijn naam. Toen ik naar beneden liep, realiseerde ik me dat de enige titel die ik nog miste het erelidmaatschap was. Toen voelde ik het wel aankomen. Tjonge, godsamme.. Krijg nou wat, dacht ik bij mezelf. Het erelidmaatschap is vooral een grote eer."

"Zo voel ik dat. Ik zat als Lid van Verdienste natuurlijk al goed in het stadion", vervolgt hij. "Maar als dit er dan overheen komt… Ik schrok me de kolere, zoiets verwacht je helemaal niet. Ik dacht dat ik voor deze titel nog iets meer voor de club had moeten doen. De voorzitter grapte nog wel dat ik een jeugdspeler in huis moet nemen. Maar dat zit er niet in, want ik heb thuis nog maar één slaapkamer over."

"Ik had die avond last van prikkelende oogjes ja", gaat hij verder. "Misschien ook omdat maar weinig mensen kunnen zeggen dat ze erelid zijn geworden. Op sportcomplex de Toekomst zie je bij binnenkomst in het clubhuis een overzicht van de ereleden en Leden van Verdienste. Sommige Ajacieden op die lijstjes heb ik nog zien spelen en heb ik gekend."

"Ik ben heel trots dat ik op het lijstje met ereleden sta. Net zo goed als dat ik eerder trots was tussen de Leden van Verdienste te staan. Maar erelid is net iets hoger. En je gaat als Ajacied toch voor het hoogste. Ajax is een deel van mijn leven. Ik geniet ervan lid te zijn van deze club en van de prestaties die ik als voetballer heb bereikt. Ik heb een wit-rood-wit hart en ben een echte Ajacied geworden", aldus Schoenaker.