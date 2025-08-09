TransferPioniers
"Hakim Ziyech terug naar Ajax? Die club heeft wel behoefte aan hem"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Ajax historie & oud-spelers

Dick Schoenaker trots op eretitel: "Ik ben een echte Ajacied"

Stefan
Dick Schoenaker
Dick Schoenaker Foto: © Pro Shots

Dick Schoenaker werd op dinsdag 18 maart benoemd tot Erelid van Ajax. Op de dag dat de Amsterdamse club zijn 125ste verjaardag vierde, ontving Schoenaker de versierselen en het diploma daat bij het erelidmaatschap horen.

"Ik wist vooraf van niks, ging die dag gewoon naar Ajax voor een leuke avond", vertelt Schoenaker op de clubsite van Ajax. "We zaten op de tribune en op een gegeven moment riep de voorzitter mijn naam. Toen ik naar beneden liep, realiseerde ik me dat de enige titel die ik nog miste het erelidmaatschap was. Toen voelde ik het wel aankomen. Tjonge, godsamme.. Krijg nou wat, dacht ik bij mezelf. Het erelidmaatschap is vooral een grote eer."

"Zo voel ik dat. Ik zat als Lid van Verdienste natuurlijk al goed in het stadion", vervolgt hij. "Maar als dit er dan overheen komt… Ik schrok me de kolere, zoiets verwacht je helemaal niet. Ik dacht dat ik voor deze titel nog iets meer voor de club had moeten doen. De voorzitter grapte nog wel dat ik een jeugdspeler in huis moet nemen. Maar dat zit er niet in, want ik heb thuis nog maar één slaapkamer over."

"Ik had die avond last van prikkelende oogjes ja", gaat hij verder. "Misschien ook omdat maar weinig mensen kunnen zeggen dat ze erelid zijn geworden. Op sportcomplex de Toekomst zie je bij binnenkomst in het clubhuis een overzicht van de ereleden en Leden van Verdienste. Sommige Ajacieden op die lijstjes heb ik nog zien spelen en heb ik gekend."

"Ik ben heel trots dat ik op het lijstje met ereleden sta. Net zo goed als dat ik eerder trots was tussen de Leden van Verdienste te staan. Maar erelid is net iets hoger. En je gaat als Ajacied toch voor het hoogste. Ajax is een deel van mijn leven. Ik geniet ervan lid te zijn van deze club en van de prestaties die ik als voetballer heb bereikt. Ik heb een wit-rood-wit hart en ben een echte Ajacied geworden", aldus Schoenaker.

Ajax historie & oud-spelers Dick Schoenaker
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Jorrel Hato

'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

0
John Heitinga

Heitinga krijgt advies bij Ajax: "Hij is op De Toekomst geweest"

0
Wim Kieft

Kieft twijfelt: "Ik vind dat heel veel voor zo'n jongen van Ajax"

0
Agenda
zo
10/08
Ajax
14:30
Telstar
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
Stand
# Team GS DS P
1 Ajax 0 0 0
2 AZ 0 0 0
3 Excelsior 0 0 0
4 FC Groningen 0 0 0
5 FC Twente 0 0 0
6 FC Utrecht 0 0 0
7 FC Volendam 0 0 0
