Dick Schreuder: "Dat heb ik liever dan wat hem tegen Ajax overkomt"

Dick Schreuder snapt wel dat NEC'er Kodai Sano de voorbije wedstrijden wat minder in vorm was. De Japanse middenvelder werd de voorbije transferwinter zeer nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Ajax, maar tot een transfer kwam het niet. Dinsdagavond kwam Sano dan ook 'gewoon' in actie voor NEC, dat PSV uit het bekertoernooi knikkerde.

"Als we thuisspelen vind ik het publiek en alles altijd fantastisch, maar wat we vandaag (dinsdag, red.) gevoeld hebben, is toch wel echt iets anders", zei Schreuder na het duel bij ESPN. "Tot aan de laatste minuut hebben we gespeeld om te winnen. Niet half, half of kiezen voor verdedigen. Gewoon vooruit blijven verdedigen en doen waarin wij het beste zijn."

Vervolgens stelt verslaggever Hans Kraay junior dat Basar Önal en Sano uitblonken aan Nijmeegse zijde. Op laatstgenoemde gaat Schreuder wat dieper in. "Hij had bijna weer zo'n dribbel aan de zijkant, waarvan ik liever heb dat hij hem achter de verdediging gooit, in plaats van wat hem bij Ajax overkomt. Maar hij is een jonge jongen."

"In de winter kwam er zoveel op hem af. Twee dagen voor de transfermarkt sluit, komen er, met alle respect, ander levels clubs dan NEC. Als hij dan van de clubleiding moet blijven, dat heeft hij zo makkelijk geaccepteerd. Daar heb ik echt respect voor. Hij traint iedere dag keihard en als het dan in de wedstrijden wat minder gaat, dat vind ik allemaal heel erg logisch. Ik hoop dat hij weer terugkomt naar de oude Sano", aldus Schreuder.