'Dick Schreuder dé kandidaat om hoofdtrainer bij Ajax te worden'

Het Parool meldt dat Dick Schreuder deze zomer mogelijk de nieuwe trainer van Ajax wordt. De huidige NEC-coach had vorig jaar ook al gesprekken met de club, maar toen kreeg John Heitinga de voorkeur. Heitinga is inmiddels echter ontslagen.

Na een moeizame start van het seizoen nam Ajax afscheid van Heitinga. Fred Grim volgde hem tijdelijk op en lijkt het seizoen af te maken. Ondertussen is het aan technisch directeur Jordi Cruijff om vooruit te kijken en een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen.

"In de jacht op plek twee heeft Ajax het vizier gericht op Feyenoord, maar Grim moet ook proberen om nummer vier NEC onder zich te houden. Saillant detail is dat NEC-trainer Dick Schreuder afgelopen zomer ook met Ajax sprak en opnieuw een optie is voor de komende zomer", schrijft Het Parool.

Cruijff heeft eerder samengewerkt met de assistent-trainer van Schreuder bij NEC. "Diens huidige assistent Haris Medunjanin werd in het verleden door Jordi Cruijff als speler naar Maccabi Tel Aviv gehaald", aldus Het Parool.