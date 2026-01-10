Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Dick Schreuder dé kandidaat om hoofdtrainer bij Ajax te worden'

Arthur
bron: Het Parool
Dick Schreuder
Dick Schreuder Foto: © BSR Agency

Het Parool meldt dat Dick Schreuder deze zomer mogelijk de nieuwe trainer van Ajax wordt. De huidige NEC-coach had vorig jaar ook al gesprekken met de club, maar toen kreeg John Heitinga de voorkeur. Heitinga is inmiddels echter ontslagen.

Na een moeizame start van het seizoen nam Ajax afscheid van Heitinga. Fred Grim volgde hem tijdelijk op en lijkt het seizoen af te maken. Ondertussen is het aan technisch directeur Jordi Cruijff om vooruit te kijken en een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen.

"In de jacht op plek twee heeft Ajax het vizier gericht op Feyenoord, maar Grim moet ook proberen om nummer vier NEC onder zich te houden. Saillant detail is dat NEC-trainer Dick Schreuder afgelopen zomer ook met Ajax sprak en opnieuw een optie is voor de komende zomer", schrijft Het Parool.

Cruijff heeft eerder samengewerkt met de assistent-trainer van Schreuder bij NEC. "Diens huidige assistent Haris Medunjanin werd in het verleden door Jordi Cruijff als speler naar Maccabi Tel Aviv gehaald", aldus Het Parool.

Gerelateerd:
Hugo Borst

Borst kijkt naar Eredivisie: "Zolang hij Ajax onder zich houdt"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

"Steur speelt op zeker, hij moet de schroom van zich afgooien"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd