'Dick Schreuder gelinkt aan Ajax': "Hij zou een hele goede zijn"

Dick Schreuder wordt door Mike Verweij genoemd als een geschikte nieuwe trainer voor Ajax. De clubwatcher tipt de huidige NEC-coach in Amsterdam, nu de Nijmegenaren verrassend derde staan in de Eredivisie.

"NEC kreeg loon naar werken, ze bleven doorgaan", zegt Valentijn Driessen in Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf. NEC won met 2-3 bij FC Volendam dankzij een treffer van Kento Shiogai in de blessuretijd. "Ze gaan het niet doen, denk ik, maar Dick Schreuder zou ook wel een heel goede trainer zijn voor Ajax", vult Verweij aan. "Qua voetbalfilosofie."

Een mogelijke komst van Schreuder naar Amsterdam zou extra opvallend zijn, omdat zijn broer Alfred eerder snel werd ontslagen bij de club. "Misschien kan Alfred Schreuder assistent worden", grapt Verweij. "Die wordt overigens trainer in de Saudische tweede divisie."