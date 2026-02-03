Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Dick Schreuder in beeld bij Ajax? "Al heel lang erg gecharmeerd"

Stefan
Dick Schreuder
Dick Schreuder

Dick Schreuder zou er goed opstaan bij Ajax. De hoofdtrainer maakt een uitstekend seizoen door met NEC en is nog volop in de strijd om deelname aan de Champions League af te dwingen met de Nijmeegse club.

"Het is volgens mij geen geheim meer dat Marijn Beuker (Directeur Voetbalzaken van Ajax, red.) al heel lang heel erg gecharmeerd is van Dick Schreuder van NEC", vertelt Johan Inan in de Deadline Day-show van FC Afkicken. "Ze hebben hem een jaar geleden ook al gepolst, toen Farioli er nog zat en ze een beetje aanvoelde dat het op een breuk kon uitlopen."

"Maar Schreuder wist niet of Farioli zou vertrekken en dus heeft hij eieren voor zijn geld gekozen en is hij in zee gegaan met NEC", vervolgt de journalist. Nu is het aan Jordi Cruijff om de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer vorm te gaan geven. "Je hoort verschillende namen. Duidelijke aanwijzingen voor wie het gaat worden, hebben we nog niet."

"De komende weken gaan ze die zoektocht echt intensiveren. Ik denk dat we in maart of april te horen gaan krijgen wie de nieuwe trainer van Ajax gaat worden. Als je een beetje afgaat op wat Jordi Cruijff in het verleden heeft gedaan, dan is de Spaanse link heel sterk", aldus de Ajax-watcher.

