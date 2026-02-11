Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Ajax transfergeruchten en nieuws

Dick Schreuder kandidaat bij Ajax? "Hij gaat nu van alles roepen"

Bjorn
bron: De Telegraaf
Dick Schreuder tijdens een uitwedstrijd van NEC
Dick Schreuder tijdens een uitwedstrijd van NEC Foto: © Pro Shots

Dick Schreuder wordt regelmatig genoemd als mogelijke opvolger van Fred Grim bij Ajax. De trainer van NEC maakt dit seizoen veel indruk met de Nijmegenaren en kan woensdagavond zelfs de tweede plek in de Eredivisie overnemen van Feyenoord.

NEC-geldschieter Marcel Boekhoorn liet zondag al weten dat hij Schreuder onder geen beding kwijt wil. "Dick Schreuder heeft drie jaar bij ons getekend, heeft het geweldig naar zijn zin, doet het uitstekend en die blijft de komende drie jaar gewoon bij ons", zei Boekhoorn bij de Herenzitting, een carnavalesk evenement bij NEC. Ook liet Boekhoorn weten dat hij volgend seizoen rekent op NEC - Real Madrid in De Goffert.

Schreuder moest er zelf wel op lachen. "De groep en de staf rustig houden gaat heel goed. Marcel Boekhoorn rustig houden is wel een probleem", lacht de trainer van NEC in De Telegraaf. "Marcel kun je daar niet in managen. Op zo'n evenement gaat hij even tekeer, dat vindt hij mooi. Maar ach, Marcel moet gewoon heel veel plezier hebben. Als hij dit wil zeggen, moet hij dit zeggen. Ik ga er op mijn manier mee om."

Schreuder hoorde ook dat Boekhoorn wil dat de trainer zijn contract uitdient, maar de oefenmeester wil daar niet op vooruitlopen. "Hij gaat nu van alles roepen", reageert Schreuder. "Uiteindelijk bepaalt eenieder wat je gaat doen in de toekomst. Maar zover is het nog lang niet. Wij moeten gewoon met de voeten op de grond blijven staan. We zijn goed bezig en moeten zorgen dat we goed bezig blijven. Als er straks tegenslag komt, dan is het ook weer mooi om te zien hoe iedereen daarop reageert. Al zit ik daar natuurlijk echt niet op te wachten."

De trainer ziet wel een voordeel voor NEC in de strijd om plek twee en drie. "Ajax en Feyenoord zijn topclubs, die moeten strijden om het kampioenschap en minimaal de tweede plek. Bij hen ligt daar een grote druk op. Bij ons hoeft daarin niks en alles mag. We staan er relaxed in. Wel hebben we onderling in de groep de druk dat we er alles aan doen om elke wedstrijd te winnen. De lat is bij ons omhooggegaan."

