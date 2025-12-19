AD Voetbalpodcast
Inan weet: "Daar hebben ze binnen de directie van Ajax spijt van"
Dick Schreuder looft Ajacied: "Hij ontwikkelt zich heel goed"

Max
bron: NEC
Dick Schreuder tijdens een uitwedstrijd van NEC
Dick Schreuder tijdens een uitwedstrijd van NEC Foto: © Pro Shots

Dick Schreuder is erg te spreken over Ahmetcan Kaplan. De verdediger van Ajax speelt dit seizoen op huurbasis bij NEC. 

Kaplan kwam vorig seizoen weinig meer in actie voor Ajax, maar is nu een zeer gewaardeerde kracht in Nijmegen. "Vanaf dag één dat Kaplan binnenkwam, hebben we gezien dat hij zich heel goed ontwikkelt", vertelt Schreuder bij de clubkanalen van NEC. "Hij is een goede speler, met een goede persoonlijkheid."

Schreuder ziet dat de Turkse verdediger grote stappen zet bij NEC. "Op alle facetten ontwikkelt hij zich heel goed. Dat zie je in het spel, maar ook als je naar de data kijkt: hoe hij verdedigt, hoe hij medespelers aanspeelt, dat is gewoon heel goed", aldus de oefenmeester. "We hopen dat hij die lijn doorzet."

Zaterdagavond staat Kaplan met NEC tegenover zijn werkgever Ajax. 

