Dick Schreuder naar Ajax? "Weet nooit of je er klaar voor bent"

Dick Schreuder denkt dat zijn speelstijl ook bij Ajax, PSV of Feyenoord zou passen. Dat geeft de NEC-trainer aan in Goedemorgen Eredivisie op ESPN. Dit seizoen maakt hij veel indruk in Nijmegen, maar de vraag is of zijn aanpak ook bij een van de traditionele topclubs werkt.

Volgens Schreuder is dat zeker mogelijk. "Als ik kijk naar Peter Bosz, die speelt ook aanvallend voetbal. Als je trainer bent bij een topclub, moet je aanvallend voetbal spelen. Je speelt namelijk altijd op de helft van de tegenstander", legt hij uit in Goedemorgen Eredivisie op ESPN. "Het kan allemaal."

Toch geniet Schreuder volop van zijn huidige periode bij NEC. "Ik ben op mijn plek nu. Ik vind het heerlijk werken met de groep en ik ben blij met de keuze die ik heb genomen. Ik heb daar de tijd voor genomen", vertelt hij.

Hans Kraay jr. vraagt vervolgens of Schreuder klaar is voor een stap naar een van de traditionele top drie. "Je weet nooit of je ergens klaar voor bent, denk ik", antwoordt Schreuder.

"Je bent toch overtuigd van jezelf?" countert Kraay. "Tuurlijk ben ik overtuigd, maar je moet het altijd weer laten zien, blijft Schreuder rustig. Bij NEC beleeft de oefenmeester een droomseizoen. De Nijmegenaren gaan als nummer vier de winterstop in.