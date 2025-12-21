Kick Off Podcast
Verweij geeft update: "Zou zomaar zijn laatste wedstrijd kunnen zijn"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Dick Schreuder naar Ajax? "Weet nooit of je er klaar voor bent"

Amber
bron: ESPN
Dick Schreuder
Dick Schreuder Foto: © BSR Agency

Dick Schreuder denkt dat zijn speelstijl ook bij Ajax, PSV of Feyenoord zou passen. Dat geeft de NEC-trainer aan in Goedemorgen Eredivisie op ESPN. Dit seizoen maakt hij veel indruk in Nijmegen, maar de vraag is of zijn aanpak ook bij een van de traditionele topclubs werkt.

Volgens Schreuder is dat zeker mogelijk. "Als ik kijk naar Peter Bosz, die speelt ook aanvallend voetbal. Als je trainer bent bij een topclub, moet je aanvallend voetbal spelen. Je speelt namelijk altijd op de helft van de tegenstander", legt hij uit in Goedemorgen Eredivisie op ESPN. "Het kan allemaal."

Toch geniet Schreuder volop van zijn huidige periode bij NEC. "Ik ben op mijn plek nu. Ik vind het heerlijk werken met de groep en ik ben blij met de keuze die ik heb genomen. Ik heb daar de tijd voor genomen", vertelt hij.

Hans Kraay jr. vraagt vervolgens of Schreuder klaar is voor een stap naar een van de traditionele top drie. "Je weet nooit of je ergens klaar voor bent, denk ik", antwoordt Schreuder.

"Je bent toch overtuigd van jezelf?" countert Kraay. "Tuurlijk ben ik overtuigd, maar je moet het altijd weer laten zien, blijft Schreuder rustig. Bij NEC beleeft de oefenmeester een droomseizoen. De Nijmegenaren gaan als nummer vier de winterstop in.

Gerelateerd:
Cristian Willaert

Willaert over Ajax-zoektocht: "Er zijn nog twee kandidaten over"

0
Álvaro Cortés

'Ajax wil bodybuilder van FC Barcelona gaan ophalen in Spanje'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws Dick Schreuder
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Aaron Bouwman (uiterst links) met onder meer Wout Weghost Davy Klaasen en Steven Berghuis

Ajacied onthult: "Mijn vader was vroeger op de F-Side te vinden"

0
John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

0
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
za
7/02
AZ
01:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd