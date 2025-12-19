Dick Schreuder nieuwe trainer Ajax? "Zoiets lijkt me wel wat"

Dick Schreuder ziet een dienstverband bij Ajax wel zitten. Dat vertelt de trainer van NEC Nijmegen in een gesprek over de carrière van zijn broer Alfred. In Amsterdam staat Fred Grim nog altijd op interim-basis aan het roer.

"Het zou voor Dick de ultieme bekroning zijn om een keer de kans te krijgen bij een topclub", zegt Alfred Schreuder, zelf oud-trainer van Ajax, in een interview met Voetbal International. Dick, die al vaker in verband is gebracht met een stap naar Ajax, valt nu opnieuw op nu de club op zoek is naar een definitieve opvolger van John Heitinga.

Ook Dick zelf staat open voor een dergelijk avontuur. "Maar ook een grote buitenlandse club zou mooi zijn, hoor. Die drive heb ik wel. Alfred heeft met Ronald Koeman bij FC Barcelona gewerkt en was hoofdtrainer bij Club Brugge en Ajax. Zoiets lijkt me wel wat", vertelt hij.

Tegelijkertijd benadrukt Dick dat hij ook van zijn huidige werk geniet. "Maar goed, als dat langer duurt en het gebeurt maar niet, dan zou ik alleen nog de leuke dingen doen. Ik heb bij Philadelphia gewerkt, in de MLS. Dat vond ik zo leuk en mooi. Maar dat snappen veel mensen in Nederland misschien niet."

Alfred voegt daar nog aan toe: "Dick is de oudste van ons, maar hij is als trainer later in het betaalde voetbal gekomen. Voor veel mensen komt hij net kijken, dus hij moet zichzelf ook de tijd geven. Als hij zo doorgaat, krijgt hij vroeg of laat de kans."