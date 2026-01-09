Dick Schreuder ooit trainer van Ajax? "NEC weet van mijn ambitie"

"Er zit bij mij weinig verschil tussen wel of niet op vakantie zijn", vertelt Schreuder aan De Gelderlander. "Je hebt als trainer voortdurend contact met de overige stafleden. Over hoe we gaan trainen, de schema's van de spelers, hoe de geblesseerde spelers herstellen. Het is onmogelijk om jezelf helemaal van het voetbal af te sluiten. En als je er zo goed voorstaat, wil je dat ook een passend vervolg geven in de tweede seizoenshelft."

Na PSV is NEC de meest scorende ploeg in de Eredivisie. "Ik had zelf gehoopt dat we in de top acht zouden staan, dus de vierde plaats is erg mooi", vervolgt hij. "Met wat we hebben laten zien, zit rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal erin. We zijn een stuk verder dan ik had gedacht. Maar er is zoveel concurrentie. Ik denk dat het sowieso goed zou zijn als we in de top acht eindigen."

Het aanvallende voetbal werd in het begint nog weleens neergezet als een soort kamikaze, maar die critici heeft Schreuder de mond inmiddels wel gesnoerd. "Ik ga niet veranderen. We moeten verbeteren, niet aanpassen. De groep staat erachter en vindt het leuk om zo te spelen."

Schreuder hoopt ook dat NEC niet zijn eindstation is als trainer. "NEC weet dat ik de ambitie heb om ooit trainer te worden van een topclub. Ik ga ervan uit dat ik hier het seizoen afmaak en dan zien we in de zomer wel wat er gebeurt. Misschien krijg ik een kans bij een topclub, maar de kansen liggen hier ook om vooruit te kijken. Als NEC blijft groeien in het tempo dat ik graag wil, dan is er wellicht geen reden om weg te gaan."