Dick Schreuder over stap naar Ajax: "Heb uiteindelijk wel ambities"

Dick Schreuder staat ervoor open om volgend seizoen eventueel de nieuwe trainer te worden van Ajax. In het radioprogramma Langs de Lijn en Omstreken wordt de oefenmeester gevraagd naar de stap richting Amsterdam.

"Ik heb bewust voor NEC gekozen om terug te keren naar Nederland", begint Schreuder. "Ik heb bij NEC een heel goed gevoel en ik ben hier heel blij, dus het lijkt me belangrijk om daarop te focussen en niet op de toekomst."

Wel weet hij dat NEC niet zijn eindbestemming is. "Uiteindelijk heb ik wel ambities", stelt hij. "Ik ben weliswaar 54 jaar oud en ik loop al lang in het vak mee, maar als hoofdtrainer heb ik wel degelijk lang een achterstand gehad. Dus ambitie heb ik zeker, maar dat lijkt me ook gezond. Maar gedurende het seizoen zal Ajax niet bellen."

Maar als kersverse technisch directeur Jordi Cruijff dan toch besluit om de oefenmeester te bellen voor een kopje koffie? "Haha nou, voorlopig is dat niet aan de orde", lacht hij.