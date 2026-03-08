Dick Schreuder reageert op Fred Grim-nieuws: "Heb daar niets mee"

Dick Schreuder was nog niet op de hoogte van het ontslag van Fred Grim bij Ajax. De trainer van NEC kreeg het nieuws vlak voor het duel met FC Volendam te horen.

Zondagavond maakten de Amsterdammers bekend dat Óscar García het seizoen als trainer afmaakt. "Ik heb dat nog niet gezien. Ik heb nog niet naar het nieuws gekeken", reageert Schreuder in gesprek met ESPN, wanneer hij wordt geïnformeerd over het vertrek van Grim. "Ik voel daar niets bij, want ik ben hier druk bezig met NEC. Dus ik heb daar niets mee", aldus een duidelijke Dick Schreuder.

De talentvolle trainer wordt al langere tijd genoemd als mogelijke kandidaat voor een overstap naar Ajax. Met NEC beleeft hij dit seizoen een ontzettend sterk seizoen, waarin de Nijmeegse club in de finale van de KNVB Beker staat, én nog kans maakt op de Champions League.