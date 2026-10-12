Schreuder strafte NEC'er voor Ajax: "Om zijn houding en gedrag"

"We hebben hem aangetrokken en wisten dat we met hem aan de slag moesten. Hij heeft een terugval", vertelde Schreuder na afloop van de wedstrijd in Amsterdam voor de camera van ESPN. "We proberen er de komende weken voor te zorgen dat hij weer stappen vooruit gaat maken. Dat zal hij zelf moeten doen. Nu was de keuze dat hij niet bij de selectie zat."

"Het gaat om zijn houding en gedrag: dat wat erbij hoort om profvoetballer te zijn. Daar proberen we hem bij te helpen", gaat de oefenmeester verder. Schreuder sluit een snelle terugkeer echter ook niet uit. "Het kan zijn dat hij donderdag (wanneer NEC in de Europa League tegen Levski Sofia speelt, red.) weer bij de selectie zit. We gaan er de komende dagen mee aan de slag", aldus Schreuder.