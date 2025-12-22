Kick Off Podcast
Verweij geeft update: "Zou zomaar zijn laatste wedstrijd kunnen zijn"
Didulica heeft blijvende gezondheidsschade: "Constant hoofdpijn"

Arthur
bron: Goalkeeper.com
Joey Didulica
Joey Didulica Foto: © BSR Agency

De voormalige Ajax- en Kroatische doelman sprak met Goalkeeper.com over hoe meerdere hersenschuddingen zijn internationale carrière voortijdig beëindigden. Hij is vastbesloten toekomstige spelers beter te informeren en beschermen, zo laat hij weten aan Goalkeeper.com.

"Ik speelde voor Austria Wien in een derby tegen Rapid, en vlak voor het einde gaf de spits me een uppercut met zijn knie tegen mijn hoofd. Er volgde kort daarna een vrije trap en de bal vloog over mijn lat. Hij zou erin zijn gegaan als hij op doel was geweest. Ik was eruit. Zelfs na afloop van de wedstrijd liep ik de verkeerde kant op in de tunnel."

Dudulica schat dat hij tijdens zijn carrière meer dan twintig hersenschuddingen heeft opgelopen. Hij is ook openhartig over de blijvende gevolgen van de sport voor zijn gezondheid. "Ik ben van nature een positief ingestelde persoon, maar naarmate de avond vordert, wordt de hersenmist erger. Ik heb constant hoofdpijn. De woorden komen er niet uit zoals ik wil, dus ik moet situaties met mensen zien te beheersen."

Zijn afscheid was het gevolg van een opeenstapeling van incidenten, maar de 47-jarige herinnert zich het moment dat de genadeslag gaf. Het betrof zelfs geen direct fysiek contact met een tegenstander. "Ik werd in 2006 tijdens een wedstrijd van AZ tegen PSV in mijn gezicht geraakt door een bal. Dat heeft mijn leven veranderd. Zelfs nu nog vliegen de ballen met een ongelooflijke snelheid. Als je die beelden bekijkt, zie je dat ik (meer dan een uur) bewusteloos was. Ze legden me op een brancard zonder nekbrace, dus mijn hoofd wiebelde al behoorlijk."

Een dokter stuurde hem daarna naar huis, waar hij zijn eigen familie niet eens meer herkende. Hij kreeg last van ernstige misselijkheid en zenuwproblemen. De in Australië geboren doelman wil het hele proces en de impact van hersenschuddingen onder de aandacht brengen en de schade belichten die spelers oplopen tijdens en na hun carrière. Hij erkent dat voetbal een fysieke sport is, maar vindt dat er een betere manier moet zijn om situaties te beoordelen en het spel te stoppen.

"Nu we apparaten hebben om de impact op de hersenen te meten, zal deze nieuwe informatie inzicht geven in toekomstige problemen waar keepers (en spelers) mee te maken kunnen krijgen en zaken verklaren zoals vroegtijdige cognitieve achteruitgang, hoofdpijn, angst, depressie en meer."

Volgens de FIFA-protocollen moeten spelers die één of meer symptomen aan het hoofd, gezicht, nek of lichaam vertonen, het veld onmiddellijk verlaten en door een arts worden onderzocht. Iedereen die een (vermoedelijke) hersenschudding heeft opgelopen, moet 72 uur onder toezicht staan van de teamarts. De organisatie heeft samen met de Wereldgezondheidsorganisatie een campagne gelanceerd onder de naam "Verdacht en Bescherm".

