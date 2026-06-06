Dieperink terug na commotie: "Kans dat je wordt uitgescholden"
Scheidsrechter Rob Dieperink wordt door de KNVB intensief begeleid en zal na de zomerstop terugkeren in het betaald voetbal. Dat vertelt manager scheidsrechterszaken Raymond van Meenen desgevraagd. Dieperink werd in april in Londen gearresteerd omdat hij verdacht werd van aanranding van een 17-jarige jongen. Op dat moment was hij als VAR actief bij het Europese duel tussen Crystal Palace en ACF Fiorentina.
De zaak werd geseponeerd wegens gebrek aan bewijs, maar de FIFA zet hem niet langer in als VAR op het WK. Ook in de VriendenLoterij Eredivisie werd hij op de laatste speeldag van het duel tussen N.E.C. en Go Ahead Eagles tijdelijk uit de aanstelling gehaald vanwege de impact van de zaak. Op dat moment werd de kwestie in Nederland openbaar.
"Het heeft een ontzettende impact gehad", blikt Van Meenen terug bij ESPN. "Het gaat nu redelijk goed met hem en wij willen hem optimaal begeleiden in het hele traject. Alles is er op gericht om hem na de zomer weer op het veld en als VAR in te zetten."
Alles wat de afgelopen maanden naar buiten kwam over de arbiter zou in een stadion voor moeilijke situaties kunnen zorgen. "Scheidsrechters staan sowieso onder druk. Als je rood haar hebt, is er ook een kans dat je wordt uitgescholden als rooie. Je moet er tegen kunnen en bij wat je met je meedraagt en hoe je daarmee omgaat, word je begeleid. Uiteraard zijn we ermee bezig met wat er zou kunnen gebeuren, maar hij is heel goed in staat om daar op een goede manier mee om te gaan. Dat is ook onderdeel van een selectieproces, hoe iemand omgaat met massale spreekkoren."
De eerste wedstrijd van Dieperink zal vermoedelijk niet direct in de VriendenLoterij Eredivisie zijn. "Hij is er even uit geweest. De kans dat hij in de Keuken Kampioen Divisie begint, is groter dan een eerste wedstrijd in de Eredivisie", waarmee het erop lijkt dat de Eredivisie later pas zal volgen.
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