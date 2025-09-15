Dies Janse blinkt uit in Utrecht: "Nergens van onder de indruk"

Ajax won afgelopen weekend in eigen huis met 3-1 van PEC Zwolle, maar André Hoekstra heeft geen enkele speler uit de ploeg van trainer John Heitinga opgenomen in zijn Elftal van de Week. Met Dies Janse staat er echter wel een Ajax-huurling in de achterhoede.

"Dat FC Groningen met 0-1 won bij FC Utrecht is heel verrassend. Dat had het mede te danken aan Dies Janse", legt hij uit op de website van de Telegraaf. "De Zeeuw is gehuurd van Ajax en lijkt nergens van onder de indruk. Voor zijn ontwikkeling is het goed dat hij voor FC Groningen gekozen heeft, want onder Dick Lukkien breken veel jonge spelers door", besluit Hoekstra over spelers als Blokzijl, De Jonge en Van Bergen.

Elftal van de Week: Klaverboer, Read, Obispo, Janse, Hardeveld; Valente, Veerman, Breum; Hadj-Moussa, Pepi, Chery.