Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Dies Janse debuteert met nederlaag tegen PSV bij FC Groningen

Amber
bron: Ajax1
Dies Janse bij FC Groningen
Dies Janse bij FC Groningen Foto: © Pro Shots

Dies Janse heeft zaterdagavond zijn debuut gemaakt voor FC Groningen. De verdediger, die dit seizoen door Ajax wordt verhuurd aan FC Groningen, stond direct in de basis in de uitwedstrijd tegen PSV.

Het duel eindigde in een 4-2 zege voor de ploeg uit Eindhoven. Guus Til opende in het Philips Stadion de score, waarna Brynjólfur 'Bini' Willumsson de 1-1 maakte. In de tweede helft liep PSV weg bij Janse en co. Esmir Bajraktarevic scoorde twee keer en tussendoor was ook Ruben van Bommel trefzeker.

Invaller Mats Seuntjens maakte uit een vrije trap nog de 4-2, maar verder kwam FC Groningen niet meer.

Het laatste Ajax Nieuws Dies Janse
