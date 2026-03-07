Dies Janse doet eigen club pijn: "Lekker voor ons en voor mij"

"Een dubbel gevoel vind ik lastig. Je hoopt natuurlijk op het beste voor Ajax, maar wij zaten ook in een slechte reeks. Dan is het lekker voor ons en lekker voor mij dat we deze hebben gewonnen", zegt Janse bij ESPN. Hij is blij met de zege. "Dit geeft eigenlijk heel veel voldoening. We zaten niet echt in een lekkere serie en het is heerlijk dat je hem dan zo doorbreekt."

Bij de 1-0 gaf Janse de assist. "Ja, dat is lekker. Je probeert in zo'n wedstrijd te komen en je probeert om hen fouten op te leggen", analyseert de mandekker. "Deze mogelijkheden liggen er voor mijn gevoel tegen iedere tegenstander. Vooral omdat het gewoon heel lastig te verdedigen is als er iemand in de bal komt en een andere gaat er gelijk overheen. Goed, we hebben het er natuurlijk wel over gehad dat daar ruimtes komen te liggen. Heerlijk als dat dan zo uitpakt."