Dies Janse: "In zo’n wedstrijd zoek je natuurlijk de grens op"

Dies Janse speelde op 7 maart 2026 een bijzondere wedstrijd. Ajax kwam op bezoek bij FC Groningen en laat dat nu net de club zijn die de verdediger op huurbasis naar 'de Trots van het Noorden' liet vertrekken.

"Ja, in een wedstrijd ben je natuurlijk vaker op zoek naar dat soort momenten", vertelt Janse in Voetbal International. "Ik heb hem ook vaker gespeeld dat hij niet werd afgemaakt, dus het was net een momentopname. Maar het is wel toevallig dat het precies tegen Ajax gebeurde, ja. Thijmen (Blokzijl, defensieve partner bij Groningen, red.) is daar ook heel sterk in."

"Als je hem een bal inspeelt, dan zie je gewoon de rust van hem afspatten. Dat is gewoon heerlijk, dat we dat van beide kanten kunnen doen", gaat de verdediger verder. In het duel met Ajax vocht hij de nodige duels uit met Wout Weghorst en de twee waren vorig seizoen natuurlijk nog ploeggenoten. "Hoe dat was? Ja, eigenlijk gewoon leuk."

"Wout is een prima gozer en ik kan het goed met hem vinden. In zo’n wedstrijd zoek je natuurlijk een beetje de grens op, dan komt er wat emotie bij kijken. Maar dat is alleen maar goed, denk ik. Volgens mij was het achteraf allemaal alweer prima, het gebeurt allemaal met veel respect", aldus Janse.