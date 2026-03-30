2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Dies Janse: "In zo’n wedstrijd zoek je natuurlijk de grens op"

Dies Janse tegen Ajax
Dies Janse tegen Ajax Foto: © BSR Agency

Dies Janse speelde op 7 maart 2026 een bijzondere wedstrijd. Ajax kwam op bezoek bij FC Groningen en laat dat nu net de club zijn die de verdediger op huurbasis naar 'de Trots van het Noorden' liet vertrekken.

"Ja, in een wedstrijd ben je natuurlijk vaker op zoek naar dat soort momenten", vertelt Janse in Voetbal International. "Ik heb hem ook vaker gespeeld dat hij niet werd afgemaakt, dus het was net een momentopname. Maar het is wel toevallig dat het precies tegen Ajax gebeurde, ja. Thijmen (Blokzijl, defensieve partner bij Groningen, red.) is daar ook heel sterk in."

"Als je hem een bal inspeelt, dan zie je gewoon de rust van hem afspatten. Dat is gewoon heerlijk, dat we dat van beide kanten kunnen doen", gaat de verdediger verder. In het duel met Ajax vocht hij de nodige duels uit met Wout Weghorst en de twee waren vorig seizoen natuurlijk nog ploeggenoten. "Hoe dat was? Ja, eigenlijk gewoon leuk."

"Wout is een prima gozer en ik kan het goed met hem vinden. In zo’n wedstrijd zoek je natuurlijk een beetje de grens op, dan komt er wat emotie bij kijken. Maar dat is alleen maar goed, denk ik. Volgens mij was het achteraf allemaal alweer prima, het gebeurt allemaal met veel respect", aldus Janse.

Gerelateerd:
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Ajax-talenten laten zich zien bij interlands van nationale teams

Aaron Bouwman

Bouwman onthult: "Zegt niet vaak iets over dat ik bij Ajax speel"

Xanne Kip krijgt de felicitaties na een Ajax-goal

Samenvatting: Ajax Vrouwen verslaat PEC Zwolle, opmerkelijke kaart

Ryan Babel

VIDEO | Ryan Babel schittert in datingshow: "Ik ben bouwvakker"

Wout Weghorst

"Weghorst heeft in de Klassieker alleen maar op zijn rug gelegen"

Supporters van PSV

PSV-supporters krijgen kritiek: "Heb ze zien juichen voor Ajax"

John van den Brom

FC Twente niet bang voor Ajax: "NEC is de grootste concurrent"

Ronald Koeman en Wout Weghorst

Wout Weghorst vergeleken met PSV'er: "Koeman meet met twee maten"

Marciano Vink in het Philips Stadion

Vink: "Ik vind dat hij wel de voorkeur boven Steur moet hebben"

