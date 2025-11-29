Dies Janse kijkt naar Ajax: "Je baalt natuurlijk hoe het er gaat"

Dies Janse keert zondagavond tijdelijk terug bij Ajax wanneer de Amsterdammers het in eigen huis opnemen tegen FC Groningen. De negentienjarige verdediger wordt dit seizoen verhuurd aan de Trots van het Noorden en wil gewoon winnen in de Johan Cruijff ArenA.

Voor Janse wordt het de eerste keer dat hij namens een andere club tegen Ajax speelt. "Het zijn wel de wedstrijden waarvan je denkt: daar heb ik zin in. Maar goed, dat heb ik met SC Heerenveen en Feyenoord-uit ook", zegt Janse in gesprek met RTV Noord. "Dat is niet alleen nu het geval. Het zal best gek zijn om daar weer te spelen, maar dan in andere kleuren."

De huidige situatie bij Ajax gaat Janse aan het hart. "Je baalt natuurlijk hoe het er daar aan toegaat. Er komen ook weer betere tijden aan, daar heb ik alle vertrouwen in", vervolgt hij. "Ik hoop dat Ajax het zo goed mogelijk doet, maar dat betekent niet dat ik zondag niet voor de winst ga."

"Ik wil niet verliezen, dus ik zal volle bak geven om de drie punten mee naar Groningen te kunnen nemen. Het is gewoon weer een wedstrijd. Je bereidt je voor en dat doen zij ook. Als het fluitsignaal klinkt, ben je ook geen vrienden meer. Dat is eigenlijk tegen iedereen die je kent zo. Dan moet je de knop omzetten en ervoor zorgen dat je wint", besluit de verdediger.