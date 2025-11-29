Kick-off
Driessen: "Ajax zou gek zijn als het geen lijntje naar hem uitgooit"
Dies Janse kijkt naar Ajax: "Je baalt natuurlijk hoe het er gaat"

Arthur
bron: RTV Noord
Thijmen Blokzijl en Dies Janse
Thijmen Blokzijl en Dies Janse Foto: © Pro Shots

Dies Janse keert zondagavond tijdelijk terug bij Ajax wanneer de Amsterdammers het in eigen huis opnemen tegen FC Groningen. De negentienjarige verdediger wordt dit seizoen verhuurd aan de Trots van het Noorden en wil gewoon winnen in de Johan Cruijff ArenA.

Voor Janse wordt het de eerste keer dat hij namens een andere club tegen Ajax speelt. "Het zijn wel de wedstrijden waarvan je denkt: daar heb ik zin in. Maar goed, dat heb ik met SC Heerenveen en Feyenoord-uit ook", zegt Janse in gesprek met RTV Noord. "Dat is niet alleen nu het geval. Het zal best gek zijn om daar weer te spelen, maar dan in andere kleuren."

De huidige situatie bij Ajax gaat Janse aan het hart. "Je baalt natuurlijk hoe het er daar aan toegaat. Er komen ook weer betere tijden aan, daar heb ik alle vertrouwen in", vervolgt hij. "Ik hoop dat Ajax het zo goed mogelijk doet, maar dat betekent niet dat ik zondag niet voor de winst ga."

"Ik wil niet verliezen, dus ik zal volle bak geven om de drie punten mee naar Groningen te kunnen nemen. Het is gewoon weer een wedstrijd. Je bereidt je voor en dat doen zij ook. Als het fluitsignaal klinkt, ben je ook geen vrienden meer. Dat is eigenlijk tegen iedereen die je kent zo. Dan moet je de knop omzetten en ervoor zorgen dat je wint", besluit de verdediger.

Hans Nijland in het stadion van FC Groningen

Hans Nijland kijkt naar Ajax: "Dat vind ik ongelofelijk triest"

0
Davy Klaassen

Klaassen over wijziging: "Als het titel oplevert mag het van mij"

0
Video’s
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

Ajax-leiding hard aangepakt: "Ajax is op dit moment gewoon ziek"

0
Gerald Alders

Gerald Alders over trainerswissel: "Het grootste verschil is..."

0
Owen Wijndal

Wijndal krijgt de volle laag: "Altijd het gezicht naar achteren"

0
0 reacties
