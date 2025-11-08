Dies Janse 'klaar met Ajax-beul': "Waardeloos, meteen afgekapt"

Janse zat toen op de bank bij Ajax en maakte het drama van dichtbij mee. Deze zomer koos hij voor een verhuurperiode aan Groningen. "Ik had me bij mijn komst hier voorgenomen om het er vooral niet over te gaan hebben, maar daar ontkom je helaas niet helemaal aan", zegt Janse.

"Op de trainingen zitten Thijmen en ik ook altijd bij elkaar in een groepje voor de afwerkoefeningen", vertelt de verhuurde verdediger verder. "Toen vroeg ik een keer aan hem: Hoe vaak heb jij eigenlijk gescoord? Dat was maar één keer, en dat was dus die goal tegen Ajax. Waardeloos. Was ik ook meteen even klaar met hem en heb ik dat gesprek direct maar afgekapt."