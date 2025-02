Dies Janse kritisch op zichzelf: "Daar had ik wat moeite mee"

Dies Janse kijkt zelf ook terug op een seizoen vol ups en downs. De 19-jarige verdediger kreeg onder Francesco Farioli de kans om zich te bewijzen in Ajax 1, maar verdween daarna geleidelijk uit beeld. Tegen Heracles Almelo (4-0) stond hij voor het eerst in lange tijd weer in de basis in de Johan Cruijff ArenA.

"Ik begon met twee basisplaatsen na een goede voorbereiding met Ajax 1", stelt de verdediger tegenover Ajax Life. "Idealiter hoop je dat je mag blijven staan. Dat kon niet, maar ik moest gewoon door. Eenmaal terug bij Jong Ajax speelde ik heel wat, maar ook minder goed. Vanuit de structuur bij Ajax 1 ging ik terug naar jeugdvoetbal met een seniorentintje. Ajax 1 is wat dat betreft anders dan Jong Ajax. Daar had ik moeite mee", is Janse kritisch op zichzelf.

Toch lijkt hij weer op de weg terug naar zijn goede vorm. Tegen Heracles stond Janse zelfs sinds lange tijd weer aan de start van een Eredivisie-wedstrijd. "Ik heb het opgepikt door me weer op mijn eigen taak te richten", verklaart hij. "Toen ik net terugkwam van Ajax 1, was ik meer met de andere jongens bezig dan met mijn eigen spel. De trainers waren daar belangrijk in, maar ik sprak ook met een mental coach", onthult Janse. "Als je tussen teams schommelt, is dat een dingetje. Ik wilde structuur in mijn eigen spel en mezelf. Ik merk dat ik de laatste tijd hartstikke lekker speel. Dat komt omdat ik het beter op de rails heb."

Janse blijft desondanks zijn kansen afwachten. "Ik moet zoveel mogelijk minuten maken in Jong Ajax", besluit de jonge linkspoot. "Ik heb bij Ajax 1 twee goede linkercentrale verdedigers voor me. Ik ben blij dat ik met Ajax 1 mee kan trainen."