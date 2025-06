Dies Janse maakt indruk bij Oranje Onder 19: "Dol op druk zetten"

"Trainer Peter van der Veen positioneert zijn backs aan de binnenkant, zodat zij niet dezelfde strook van het veld bezet houden als de buitenspeler. Tegenstanders worstelen een-voor-een met de dynamische flanken van Oranje", schrijft hij in zijn analyse. "De backs van Oranje Onder-19 zijn simpelweg bedrijviger in het aanvallen, dan de buitenspelers van de tegenstander in het verdedigen. Neem bovenstaand voorbeeld waar Mats Rots zijn Duitse opponent volledig overpowered. Deze aanval eindigt met een grote kans waar Rots een grote rol in speelt, aan de binnenkant", blikt Spoel terug.

Als tweede zaak noemt de verslaggever het 'hoog' druk zetten als collectief. "Van der Veen is dol op druk zetten. Dat is overduidelijk wanneer je zijn uitspraken na wedstrijden hoort. Geregeld is de jeugdtrainer te betrappen op zinnen die zo uit de mond van toptrainers als Arne Slot en Jürgen Klopp hadden kunnen komen", legt hij uit. "Oranje Onder-19 speelt zowel bij balverlies als tijdens de opbouw van de tegenstander erg agressief. Let in onderstaande situatie bijvoorbeeld op centrale verdediger Dies Janse die doordekt tot diep op de helft van de tegenstander", constateert Spoel.

Als derde punt benoemt hij de glansrol voor AZ-talent Kees Smit, die dit seizoen zijn definitieve doorbraak beleefde bij de club uit Alkmaar. "Wat vooral opvalt bij het kijken naar Smit; is zijn vaardigheid in de kleine ruimte", vervolgt hij. "Dankzij zijn uitstekende techniek en tweebenigheid draait de middenvelder zich uit de meeste benauwde situaties. Voor dit Oranje Onder-19 is Smit dé verbindingsspeler die helpt om gevaarlijke situaties om te zetten in grote kansen en doelgevaar. Die kwaliteit is zeldzaam en is voor ploegen (zoals dit Oranje) met veel balbezit een absolute must."