Meldingen
2026-07-03
Marc-André ter Stegen
BREAKING | 'Ajax heeft Ter Stegen binnen': "Riant jaarsalaris"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Dies Janse: "Míchel heeft bizarre ideeën over het spelletje"

Sara
bron: AjaxShowtime
Dies Janse tegen Panathinaikos
Dies Janse tegen Panathinaikos Foto: © Pro Shots

Dies Janse werd vorig seizoen door Ajax verhuurd aan FC Groningen, omdat er in Amsterdam weinig uitzicht was op speelminuten. Vandaag maakte hij zijn eerste minuten onder nieuwe trainer Míchel. 

De verdediger is ondanks het verlies positief over de eerste weken onder Míchel bij Ajax. Bij zijn rentree zag Janse voldoende aanknopingspunten. "De patronen en de dingen die we hebben geleerd probeer je direct toe te passen. Dat gaat met ups en downs", vertelt hij in gesprek met AjaxShowtime

Vooral de werkwijze van Míchel spreekt de twintigjarige verdediger wel aan. "Ze hebben bizarre ideeën over het spelletje. Zoals jullie weten is het Engels en het overbrengen wel een dingetje, maar het idee zit er. Dat komt helemaal goed. De trainingen zijn intensief. Fysiek zit er een hoog tempo in en dat is alleen maar goed."

Janse is blij om weer terug te zijn in Amsterdam. "Het is een bijzondere wereld dat je ineens weggaat en nu ben je er weer. Ik vind het leuk om die gasten allemaal weer te zien en met een positieve energie aan de bak te gaan." Hij had het ook naar zijn zin in Groningen. "Op voetballend gebied omdat ik veel heb kunnen spelen, maar ook op menselijk gebied."

Aansluitend vertelt de verdediger dat hij voor zichzelf ook nog genoeg verbeterpunten ziet. "Ik ben natuurlijk 1,96 meter, dus rennen en keren. Ik had in de wedstrijd twee momenten waarbij ik dacht dat ik vooruit had kunnen dekken. Dat zijn de momenten die je moet aangrijpen. Dan kan je een completere verdediger worden."

Gerelateerd:
Jordi Cruijff kijkt rond

'Transfer in versnelling: terugkeer Ajax-icoon is zeer dichtbij'

0
Míche geeft Ajax instructies

Ajax onderuit tegen Panathinaikos bij officieus debuut Míchel

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Dies Janse
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Arnold Bruggink in gesprek met de NOS

Bruggink verantwoordelijk voor Ajax-transfer: "Trokken stekker eruit"

0
Nederland - Marokko

Samenvatting: Oranje verlaat WK na pijnlijk verlies tegen Marokko

0
Ko Itakura

VIDEO | Samenvatting: Itakura en Tomiyasu pakken punt tegen Zweden

0
Oranje viert feest met het publiek

VIDEO | Samenvatting: Oranje wint laatste groepsduel van Tunesië

0
Jade Anna en Kenneth Taylor op huwelijksreis

'Taylor moe van influencer en vriendin Jade Anna': "Schiet eens op man"

0
Joël Veltman

Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"

0
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Transfer in versnelling: terugkeer Ajax-icoon is zeer dichtbij'

Dies Janse: "Míchel heeft bizarre ideeën over het spelletje"

Ajax onderuit tegen Panathinaikos bij officieus debuut Míchel

Godts ontbreekt bij Ajax tegen Panathinaikos; club meldt reden

'Ajax grijpt mis op transfermarkt; gewilde spits blijft in Italië'

Van der Vaart lovend: "Hij bracht energie vanaf de bank bij Ajax"

Spitse spreekt zich uit over Ajax: "Weinig goeds over hem gehoord"

'Trainer Míchel Sánchez speelt enorme rol in megatransfer van Ajax'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws