Dies Janse: "Míchel heeft bizarre ideeën over het spelletje"

De verdediger is ondanks het verlies positief over de eerste weken onder Míchel bij Ajax. Bij zijn rentree zag Janse voldoende aanknopingspunten. "De patronen en de dingen die we hebben geleerd probeer je direct toe te passen. Dat gaat met ups en downs", vertelt hij in gesprek met AjaxShowtime.

Vooral de werkwijze van Míchel spreekt de twintigjarige verdediger wel aan. "Ze hebben bizarre ideeën over het spelletje. Zoals jullie weten is het Engels en het overbrengen wel een dingetje, maar het idee zit er. Dat komt helemaal goed. De trainingen zijn intensief. Fysiek zit er een hoog tempo in en dat is alleen maar goed."