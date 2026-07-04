Dies Janse: "Míchel heeft bizarre ideeën over het spelletje"
Dies Janse werd vorig seizoen door Ajax verhuurd aan FC Groningen, omdat er in Amsterdam weinig uitzicht was op speelminuten. Vandaag maakte hij zijn eerste minuten onder nieuwe trainer Míchel.
De verdediger is ondanks het verlies positief over de eerste weken onder Míchel bij Ajax. Bij zijn rentree zag Janse voldoende aanknopingspunten. "De patronen en de dingen die we hebben geleerd probeer je direct toe te passen. Dat gaat met ups en downs", vertelt hij in gesprek met AjaxShowtime.
Vooral de werkwijze van Míchel spreekt de twintigjarige verdediger wel aan. "Ze hebben bizarre ideeën over het spelletje. Zoals jullie weten is het Engels en het overbrengen wel een dingetje, maar het idee zit er. Dat komt helemaal goed. De trainingen zijn intensief. Fysiek zit er een hoog tempo in en dat is alleen maar goed."
Janse is blij om weer terug te zijn in Amsterdam. "Het is een bijzondere wereld dat je ineens weggaat en nu ben je er weer. Ik vind het leuk om die gasten allemaal weer te zien en met een positieve energie aan de bak te gaan." Hij had het ook naar zijn zin in Groningen. "Op voetballend gebied omdat ik veel heb kunnen spelen, maar ook op menselijk gebied."
Aansluitend vertelt de verdediger dat hij voor zichzelf ook nog genoeg verbeterpunten ziet. "Ik ben natuurlijk 1,96 meter, dus rennen en keren. Ik had in de wedstrijd twee momenten waarbij ik dacht dat ik vooruit had kunnen dekken. Dat zijn de momenten die je moet aangrijpen. Dan kan je een completere verdediger worden."
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