'Dies Janse miljoenen waard na goed seizoen bij FC Groningen'

Dies Janse kan terugblikken op een uitstekend seizoen bij FC Groningen. De waarde van de verdediger is behoorlijk gestegen.

Toen Janse vorige zomer op huurbasis de overstap maakte van Ajax naar FC Groningen vertegenwoordigde hij volgens Transfermarkt een marktwaarde van negen ton. De verdediger werd bij de Trots van het Noorden direct basisspeler en was een van de grote uitblinkers dit seizoen.

Het twintigjarige jeugdproduct van Ajax steeg door zijn goede prestaties behoorlijk in waarde. In de winterstop stond de teller al op 3,5 miljoen en inmiddels is Janse zo'n 6,5 miljoen euro waard.