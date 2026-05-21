Dies Janse moet Ajax pijn doen: "Ga mijn uiterste best doen"
Voor Dies Janse is de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen een bijzondere. De huurling moet ervoor zorgen dat zijn werkgever volgend seizoen geen Europees voetbal speelt.
FC Groningen en Ajax spelen vanavond de halve finale van de play-offs voor een Europees ticket. Voor huurling Janse is het een wedstrijd tegen zijn werkgever. "Ik probeer me erop voor te bereiden zoals ik dat op andere wedstrijden doe, maar natuurlijk voel ik dat hier wat meer lading op staat", vertelt hij aan het Dagblad van het Noorden. "Het is een wedstrijd waar een winnaar uit moet komen."
Janse wil met FC Groningen Europees voetbal bereiken, maar dat zou dan ten koste gaan van Ajax, de club waar hij komende zomer terugkeert. "Uiteraard ga ik mijn uiterste best doen voor FC Groningen", benadrukt de verdediger. "Dus nee, ik speel volgend seizoen geen Europees voetbal, tenzij ik nog een jaar langer bij FC Groningen blijf natuurlijk."
