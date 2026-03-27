2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Dies Janse over toekomst: "Probeer me daar niet op te focussen"

Dies Janse juicht tegen Ajax Foto: © BSR Agency

Dies Janse is nog helemaal niet bezig met het aankomende voetbalseizoen. De verdediger wordt door FC Groningen van Ajax gehuurd, maar is uitsluitend bezig met zijn periode bij de Trots van het Noorden.

"Ik probeer me daar nog helemaal niet op te focussen", zegt Janse als hij gevraagd wordt naar volgend seizoen tegenover VoetbalPrimeur. "Ik ben nu hier (bij Jong Oranje, red.) en dat vergt heel veel aandacht. En dan hebben we nog zes wedstrijden om de play-offs te halen met FC Groningen en dat is ook heel belangrijk."

Rijk Janse debuteerde afgelopen weekend bij NEC, een mooi moment, ook voor Dies. "En m'n broer heeft ook zijn debuut gemaakt in de Eredivisie, dus met de familie Janse gaat het goed", zegt Janse, die zenuwachtig was. "Je kunt stellen dat ik zenuwachtiger was voor hem dan voor mijn eigen debuut. Ik heb hem kort gesproken, maar het is verschrikkelijk om naar een keeper te kijken."

Dies Janse
