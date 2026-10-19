Meldingen
2026-10-15
Abdellah Ouazane
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Dies Janse sprakeloos': "Het is gruwelijk om met hem te spelen"

Arthur
Dies Janse
Dies Janse Foto: © Pro Shots

Dies Janse stond zondag weer eens in de basis bij Ajax. De verdediger begon aan de aftrap in de uitwedstrijd tegen FC Groningen, die de Amsterdammers met 2-5 wonnen. Voor Janse was het een bijzondere terugkeer in de Euroborg, waar hij vorig seizoen op huurbasis speelde voor de Groningers.

"Of ik bang was dat ik de verkeerde kleedkamer in zou lopen? Haha, nee hoor!", lacht Janse na afloop tegenover Ajax Life. "Dat ging allemaal wel goed. Wel had ik af en toe moeite met een uitbal. Dan wilde ik bijvoorbeeld roepen ‘Groningen bal’. Ik wist me uiteindelijk goed in te houden." De twintigjarige Zeeuw vormde in Groningen het centrum van de verdediging met Aaron Bouwman. Voor Janse was het pas zijn tweede basisplaats van dit jaar. Eind augustus mocht hij ook al vanaf het begin meedoen in de uitwedstrijd tegen Telstar.

"Ik hoorde op de wedstrijddag pas dat ik zou spelen", legt Janse uit. "Deze trainer geeft de opstelling altijd op de dag dat we spelen. In dit geval zag ik deze basisplaats al een beetje aankomen." Naast de ruime overwinning genoot Janse ook van het samenspelen met Julian Brandt. De Duitser was met twee doelpunten een van de uitblinkers aan Amsterdamse zijde. Janse is onder de indruk van de kwaliteiten van zijn ploeggenoot.

"Het is gruwelijk om met hem te spelen", aldus de linksbenige verdediger. "Soms besef je niet wat hij bedenkt en hoe goed hij werkelijk is. Het is heel bijzonder om samen met hem te spelen." Janse ziet vooral de details waarin Brandt het verschil maakt. "Het zijn kleine dingen", weidt Janse uit. "Hoe hij de bal aanneemt en snel doorspeelt bijvoorbeeld. Hij vindt knap de ruimte en weet van daaruit aanvallen op te zetten. Het is op detailniveau zó goed."

Gerelateerd:
Ajax-trainer Michel

Sánchez deelt update: "Hoop dat hij volgende week kan spelen"

0
Willem van Hanegem

Willem van Hanegem deelt uit: "Dat zijn excuses zoals bij Ajax"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Dies Janse
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Thom van Bergen

Van Bergen: "Frustrerend als je de Ajax-spelers zo ziet lopen"

0
Sjaak Swart, Simon Tahamata en Tarik Oulida

'Oud-Ajacied gebruikte snus': "Dat had hij in België geleerd"

0
Anco Jansen aan het woord bij ESPN

Anco Jansen noemt zwakste schakels bij Ajax: "Een stel pupillen"

0
Ajax-supporters in de Johan Cruijff ArenA

Ajax-supporters gewaarschuwd: "Laat je daar niet afzetten!"

0
Kenneth Perez bij de persmiddag van Football Island, een programma van Videoland

Perez tipt Cruijff: "Dat soort spelers zou ik veel meer halen"

0
René van der Gijp en Wim Kieft in het Philips Stadion

Gijp hard voor 'Ajax-icoon': "Elke keer dat ik hem hoor praten..."

0
René van der Gijp

Van der Gijp kraakt transfers van Ajax: "Dat wordt wel hun val"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Sánchez deelt update: "Hoop dat hij volgende week kan spelen"

Willem van Hanegem deelt uit: "Dat zijn excuses zoals bij Ajax"

Opvallende loting in KNVB Beker: Ajax speelt tegen Jong Ajax (V)

'Dies Janse sprakeloos': "Het is gruwelijk om met hem te spelen"

'Geheim verklapt over werkwijze Sánchez: "Moet eerlijk zeggen..."

Klaassen bijt van zich af na Ajax-zege: "Alles kwam voorbij"

Rafael van der Vaart blijft geloven in Ajax-spits: "Het komt goed"

Van Bergen: "Frustrerend als je de Ajax-spelers zo ziet lopen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws