'Dies Janse sprakeloos': "Het is gruwelijk om met hem te spelen"
Dies Janse stond zondag weer eens in de basis bij Ajax. De verdediger begon aan de aftrap in de uitwedstrijd tegen FC Groningen, die de Amsterdammers met 2-5 wonnen. Voor Janse was het een bijzondere terugkeer in de Euroborg, waar hij vorig seizoen op huurbasis speelde voor de Groningers.
"Of ik bang was dat ik de verkeerde kleedkamer in zou lopen? Haha, nee hoor!", lacht Janse na afloop tegenover Ajax Life. "Dat ging allemaal wel goed. Wel had ik af en toe moeite met een uitbal. Dan wilde ik bijvoorbeeld roepen ‘Groningen bal’. Ik wist me uiteindelijk goed in te houden." De twintigjarige Zeeuw vormde in Groningen het centrum van de verdediging met Aaron Bouwman. Voor Janse was het pas zijn tweede basisplaats van dit jaar. Eind augustus mocht hij ook al vanaf het begin meedoen in de uitwedstrijd tegen Telstar.
"Ik hoorde op de wedstrijddag pas dat ik zou spelen", legt Janse uit. "Deze trainer geeft de opstelling altijd op de dag dat we spelen. In dit geval zag ik deze basisplaats al een beetje aankomen." Naast de ruime overwinning genoot Janse ook van het samenspelen met Julian Brandt. De Duitser was met twee doelpunten een van de uitblinkers aan Amsterdamse zijde. Janse is onder de indruk van de kwaliteiten van zijn ploeggenoot.
"Het is gruwelijk om met hem te spelen", aldus de linksbenige verdediger. "Soms besef je niet wat hij bedenkt en hoe goed hij werkelijk is. Het is heel bijzonder om samen met hem te spelen." Janse ziet vooral de details waarin Brandt het verschil maakt. "Het zijn kleine dingen", weidt Janse uit. "Hoe hij de bal aanneemt en snel doorspeelt bijvoorbeeld. Hij vindt knap de ruimte en weet van daaruit aanvallen op te zetten. Het is op detailniveau zó goed."
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'Dies Janse sprakeloos': "Het is gruwelijk om met hem te spelen"
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