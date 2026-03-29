2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Dies Janse

Janse twijfelt over Ajax-terugkeer: "Of ik die strijd aan wil gaan..."

Dies Janse juicht tegen Ajax Foto: © BSR Agency

Dies Janse speelt dit seizoen op huurbasis bij FC Groningen. De 'Trots van het Noorden' nam hem tijdelijk over van Ajax, waar hij volgend seizoen de concurrentiestrijd aan moet gaan met Youri Baas. Hoewel...

"Ik moet echt nog even overleggen met mezelf. Terugkeren doe ik sowieso, dat is contractueel zo afgesproken. Maar of ik de strijd met Baas aan wil gaan, daar moet ik nog over nadenken", vertelt Janse in de podcast Het Sportpaleis. De verdediger ontwikkelt zich dit seizoen goed bij FC Groningen. "Hier is wat meer ruimte voor foutjes. Daarom is zo'n verhuurperiode ook erg goed."

"Bij Ajax is het momentum heel belangrijk, en als je een paar keer verliest, is dat veel zwaarder. Hier wordt dat meer begripvol opgepakt", vervolgt hij. Janse werd door zijn goede prestaties voor het eerst opgenomen in de selectie van Jong Oranje. "Het is mooi om nu met spelers samen te zijn die Europees voetbal spelen en bij topclubs actief zijn, maar er zitten ook jongens bij die het in de Eredivisie heel goed doen", aldus Janse.

