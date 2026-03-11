Dies Janse wacht rustig op plan Ajax: "Zo is afgesproken"

Janse speelt dit seizoen op huurbasis bij FC Groningen en maakt veel indruk in de ploeg van Dick Lukkien. FC Groningen heeft geen koopoptie in het huurcontract van Janse, dus keert hij na dit seizoen terug naar Amsterdam. "Ik keer terug bij Ajax, zo is afgesproken", bevestigt hij in gesprek met het Dagblad van het Noorden.

De twintigjarige centrale verdediger wacht rustig af wat zijn broodheer van plan is. "Wat er dan gebeurt, weet ik nog niet", geeft hij aan. "Het belangrijkste zijn de komende acht wedstrijden met FC Groningen. Die bepalen ook de manier van terugkomen." Janse is er voor nu nog niet mee bezig. Behoort nog een seizoen op huurbasis in Groningen tot de mogelijkheden? "Geen idee."