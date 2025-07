Dies Janse wil zich bewijzen: "Ik ga voor mijn kans bij Ajax"

Na een succesvolle zomer met Oranje Onder 19 keert Dies Janse vol ambitie terug bij Ajax. De jonge verdediger, die in Roemenië Europees kampioen werd, mikt op speeltijd in het eerste elftal onder de nieuwe trainer John Heitinga.

"Ik ga voor mijn kansen bij Ajax", zegt hij in gesprek met SoccerNews. Janse vormde tijdens het EK een sterk duo met Precious Ugwu, zijn ploeggenoot bij Ajax die inmiddels de overstap naar FC Volendam heeft gemaakt. "We waren drie weken samen op pad, dus ik wist dat het eraan zat te komen. Ik vind het mooi voor hem: Eredivisievoetbal is een prachtige stap."

De jeugdinternational hoopt zelf juist de omgekeerde route te maken: van Jong Ajax naar de A-selectie. Dat hij indruk maakte op het EK, is hem in zijn geboorteprovincie Zeeland niet ontgaan. "Ik heb heel wat belletjes van de krant gehad. Mijn ouders gooiden zelfs een Zeeuwse vlag op het veld. Toch mooi om mijn roots te vertegenwoordigen."

Ook Joeri Heerkens, de doelman met wie hij op de hotelkamer lag, werd tijdens het toernooi aan Ajax gelinkt. Janse sprak met hem over de club: "Natuurlijk zeg ik dan dat Ajax een mooie club is. Dat zal ik altijd doen."

Met Heitinga als nieuwe trainer ziet Janse nieuwe kansen. "Hij is zelf ook verdediger geweest van kaliber. Ik ben benieuwd wat hij mij kan leren. Eerst even vakantie, maar daarna wil ik me laten zien."