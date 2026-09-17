Dies Janse zeer dankbaar: "Ajax hoeft eigenlijk niets te doen"
Dies Janse heeft een nieuw contract getekend bij Ajax. De twintigjarige verdediger had een nieuwe verbintenis niet zien aankomen. Janse lag in de Johan Cruijff ArenA nog vast tot de zomer van 2029, maar heeft nu met één jaar verlengd.
"Ik vind het heel fijn dat de club dit vertrouwen uitspreekt", zegt Janse tegenover de clubkanalen van Ajax. "Je ligt vast tot medio 2029 en dus hoeft de club eigenlijk niets te doen. Dat ze toch met een aanbieding komen, daar spreekt heel veel vertrouwen uit."
Janse kwam vorig seizoen op huurbasis uit voor FC Groningen en heeft zich nu met meer ervaring gemeld bij de eerste selectie van Ajax. "Een paar nieuwe gasten bij de groep waren verbaasd dat ik nog maar twintig was. Dan krijg je wel het idee dat ik volwassener en sterker ben teruggekomen", aldus de centrumverdediger, die genoot van zijn tijd bij FC Groningen.
"Je wordt verhuurd met een reden. Je wil beter worden en beter terugkomen, om bij Ajax te slagen", legt Janse uit. "Ik heb een bepaalde stijging doorgemaakt. Nu is het aan mij om door te klappen en te gaan spelen."
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