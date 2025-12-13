Dies Janse ziet al vrij hoge transferwaarde bijna verdubbelen

Dies Janse is dit seizoen door Ajax verhuurd aan FC Groningen. Die huurdeal lijkt de verdediger vooralsnog geen windeieren te gaan leggen.

De transferwaarde van de jonge verdediger die onder contract staat in Amsterdam is namelijk flink gestegen. Een aantal maanden geleden lag deze nog op twee miljoen euro vastgesteld, zo valt te lezen op de website van Transfermarkt.

Inmiddels is de transferwaarde van de centraal verdediger 3,5 miljoen, bijna een verdubbeling van zijn waarde. Janse is een vaste waarde bij FC Groningen, waarvoor hij al dertien keer uitkwam.