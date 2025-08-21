Dijks maakt schitterende transfer: "Wel een traantje gelaten"

Mitchell Dijks heeft zijn loopbaan een verrassende wending gegeven. De 32-jarige oud-verdediger van Ajax heeft zijn contract bij Fortuna Sittard ingeleverd en getekend bij Nam Dinh FC, de kampioen van Vietnam.

Vanuit het Noord-Vietnamese stadje waar de club is gevestigd, vertelt hij aan De Telegraaf: "Ik ben 1 meter 94 lang en daardoor een soort attractie. Mensen klampen me op straat aan en vragen me alleen even ‘hello’ te zeggen."

De overstap kwam voor velen als een verrassing, maar Dijks zelf wist al langer dat hij nog één bijzonder avontuur wilde meemaken. "Eigenlijk al op het moment dat ik van Vitesse naar Fortuna ging", zegt hij. "Ik voelde me toen nog te goed om al lager te gaan spelen, maar nu was de tijd rijp voor iets moois."

Het afscheid van zijn moeder viel hem zwaar. "Zij is alles voor me. Maar na ruim 32 jaar is de navelstreng eindelijk doorgeknipt. In het vliegtuig heb ik ook wel een traantje gelaten." Over zijn verleden is hij open: "Ik heb een heftige jeugd doorgemaakt en geen contact meer met mijn vader. In mijn tijd bij Bologna heb ik veel met psychologen gesproken."

De ontvangst in Vietnam is hartelijk: "De eigenaar Nguyen Van Thien ziet me inmiddels als zijn zoon, zegt-ie. Hij heeft ongeveer veertig bedrijven en een geschat vermogen van 19 miljard euro." Zijn nieuwe baas heeft ook een duidelijke boodschap meegegeven: "In de Champions League spelen we tegen Gamba Osaka. Hij vroeg me diens kop eraf te bijten."

Dijks is onder de indruk van zijn nieuwe omgeving: "Nam Dinh is mooi, schoon en goedkoop. En het lijkt wel Monopoly-geld, die dong!" Wat hij hoopt te brengen bij de club? "Snelheid, kracht en… lengte. En natuurlijk mijn routine."

Tot slot: "Als we ver komen in de Champions League én kampioen worden, dan hang ik met een heel grote glimlach mijn voetbalschoenen aan de wilgen."