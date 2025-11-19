AD Voetbalpodcast
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Dijks nodigt vrouwen uit in Vietnam: "Een busreis naar school"

Niek
Mitchell Dijks zit op de bank
Mitchell Dijks zit op de bank Foto: © Pro Shots

Mitchell Dijks staat tegenwoordig in Vietnam onder contract bij Nam Dinh FC, maar de boomlange verdediger probeert ook buiten het veld nog steeds te scoren. De 32-jarige linksback hoopt volgens RealityFBI zelfs dat vrouwen een lange vlucht voor hem over hebben. 

"Hij vraagt tegenwoordig of meiden voor hem naar Vietnam willen komen, waar hij voetbalt, alsof het een busreis naar school is", valt te lezen op Instagram. "Als hij nou nog zou voorstellen de reis te betalen, prima. Maar dat zie ik in de gesprekken die hij met meiden voert niet terug", aldus RealityFBI. 

"Let, hij zou vrijgezel zijn, dus ook hij breekt momenteel geen harten, maar kan wel een cursus galantheid gebruiken", besluit het juicekanaal over de voormalig SC Heerenveen-speler. Dijks werd geboren in Purmerend en doorliep vervolgens de jeugdopleiding van FC Volendam en Ajax. 

