Dijks weg bij Fortuna: "Het valt me zwaar om afscheid te nemen"

Mitchell Dijks vertrekt per direct bij Fortuna Sittard. De oud-verdediger van Ajax en de Limburgse club zijn in goed overleg overeengekomen het contract te ontbinden. Dat nieuws werd maandag bekendgemaakt.

Dijks kwam in 2023 bij Fortuna Sittard. De vleugelverdediger maakte destijds de overstap van Vitesse. In totaal speelde hij 61 wedstrijden voor de Limburgers. "Ik heb een prachtige tijd gehad bij Fortuna en heb altijd met trots voor deze club gespeeld", zo vertelt Dijks op de clubsite van Fortuna Sittard.

"In Sittard heb ik de kans gekregen om het plezier in het spel terug te vinden en dat is gelukt, mede dankzij de fans. Ik heb me altijd enorm gewaardeerd gevoeld en wil iedereen bedanken voor deze fantastische jaren." In een speciale boodschap schrijft de verdediger nog: "Na twee prachtige jaren komt er een einde aan mijn tijd bij Fortuna Sittard. Ik heb hier met een glimlach op mijn gezicht gespeeld en ben dankbaar voor elk moment in het geel-groen. Het voelde als thuiskomen."

"Het valt me zwaar om afscheid te nemen, want Fortuna zal voor altijd een plek in mijn hart hebben. Maar ik kijk met trots en dankbaarheid terug op deze tijd", aldus Mitchell Dijks, die in eerder in zijn loopbaan speelde voor Ajax, SC Heerenveen, Willem II, Norwich City, Bologna en Vitesse.