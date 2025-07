Dijkshoorn: "Ajax-fans schamen zich voor die vertoonde beelden"

“Te veel is te veel", schrijft hij in het weekblad. "Ik keek een kwartier geleden naar het filmpje van Anouk Bruil, de nieuwe hoofdtrainer van Ajax Vrouwen, die een microfoontje kreeg opgespeld tijdens een training. Iemand bij Ajax moet dat een leuk idee hebben gevonden. Ik weet uit ervaring dat een opgespeld microfoontje dragen altijd een slecht idee is. Je vergeet dat je hem op hebt", legt Dijkshoorn uit.

"Bij DWDD, waar ik jarenlang met een microfoontje op mijn jasje door de wandelgangen liep, werd ik meerdere keren gered door de regie", blikt hij terug. "Zij hoorden mij pissen, ze hoorden me woedend lispelen als er iemand de studio in wandelde die ik verachtte (‘Ha, wat leuk zeg dat je er weer bent Roel!’) en dan kwamen ze me even waarschuwen Ajax-fans schamen zich nu voor de vertoonde beelden en de geschreeuwde teksten”, constateert Dijkshoorn.

“Ongeveer zoiets als ‘Gogogogogo, jajaja, oeeee, jaaaa lekker, er op, er op, neeee!, juisttt ja, Scoren dat ding!’ Vreselijke beelden maar lollig genoeg voor een plek in de rubriek Wezenloos Zomernieuws. Maar het is nu genoeg geweest", benadrukt hij. "Ik wil wel weer eens een bal zien rollen zonder dat ik denk: wat eten we vanavond? Ik ben wel weer toe aan Chris Woerts die, omgerekend voor 190 euro per minuut, iets vindt van de penningmeester van FC Groningen. Ik wil weer eens er op of er onder, het mes op de keel, de miraculeuze ontsnapping, de omhaal in de laatste minuut", besluit Dijkshoorn.