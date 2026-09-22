Dijkshoorn haalt uit naar Míchel: "Dat eeuwig verbaasde Spaanse hoofd"
Nico Dijkshoorn haalt uit naar de manier waarop Míchel wordt geïnterviewd in Nederland. Volgens de journalist wordt de Spaanse trainer van Ajax niet genoeg uitgedaagd voor de camera's van ESPN.
"Als de coach van het grote Ajax schijt heeft aan alle journalisten en daarmee ook aan alle Nederlandse voetballiefhebbers, dan wordt het tijd voor een vergeldingsactie. De manier waarop daar nu bij ESPN mee wordt omgegaan bevalt mij slecht", begint hij in Voetbal International."
"Afgelopen zaterdagavond werd de Spaanse coach Míchel vlak na de wedstrijd tegen Excelsior geïnterviewd en weer was alles in het Spaans. Na het interview werd daar in de studio op Oud-Hollandse wijze over nagepraat. Och wat knap van de interviewer dat hij zo goed Spaans sprak", klinkt Dijkshoorn cynisch.
"Ikzelf zou het nu eens heel anders hebben aangepakt", vervolgt hij. "Wachten tot Míchel heel breedsprakig heeft uitgelegd dat de bal te kort in de ploeg werd gehouden en dat bepaalde lijnen verkeerd werden dichtgelopen, lekker door laten babbelen, je omdraaien naar de camera en dat als volgt vertalen: 'Míchel zegt dat hij van kip houdt. De kort op de huid gebakken variant. Levend kunnen alle kippen het lazarus krijgen. Míchel zei ook dat hij graag naakt danst met een raar mutsje op zijn hoofd. Waarvan akte.'
"En dan weer terug naar de geduldig wachtende Míchel die geen idee heeft wat er zojuist allemaal is gezegd. Het wordt tijd dat het bij ESPN allemaal wat minder nederig wordt", stelt Dijkshoorn. "Ze betalen een fortuin voor het uitzenden van Eredivisie-wedstrijden en worden opgezadeld met een Spaanse Ajax-coach die moet worden geïnterviewd alsof hij uit Zimbabwe komt."
"Durf het de volgende keer gewoon eens. Vraag Míchel naar het verschil tussen FC Barcelona en Ajax, laat hem met dat eeuwig verbaasde Spaanse hoofd een paar minuten recht vooruit ratelen en vertaal dat daarna als volgt: 'Niet iedereen weet hoe je parkieten moet houden. Veel mensen denken dat je tegen parkieten moet praten, maar parkieten verstaan geen Nederlands, net zoals die oude Paella-rommelaar hier naast me geen woord Engels of Nederlands spreekt. Ik durf niet om te kijken, maar staat hij nou nog steeds naar me te kijken? Nou ja, ik probeer het nog eens. Kijken wat er nu weer allemaal uitkomt", aldus Dijkshoorn.
"Het zou fijn zijn als dat hemeltergende Spaanse wij-zijn-de-beste-van-de-wereld-gedoe nu eens keihard op zijn Hollands onderuit wordt gehaald. Enige probleem: ze zijn ook echt de beste van de wereld en wij, na dit WK, de zwakbegaafde leerling achter in de klas", besluit hij.
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Dijkshoorn haalt uit naar Míchel: "Dat eeuwig verbaasde Spaanse hoofd"
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