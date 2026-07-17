Dijkshoorn: "Hij was bij Ajax de keuterboer die er niks van kon"
Nico Dijkshoorn maakt zich zorgen over de ontwikkelingen bij Ajax. De verslaggever laat in zijn column op de website van VI weten dat hij weinig vertrouwen heeft in de Spaanse trainer Michel en zijn technische staf.
"Ik ben ook zo blij dat de naam Pep Guardiola niet is gevallen", schrijft hij in zijn column op de website van VI. "Hij zou desnoods naakt Het Kanaal zijn overgezwommen om huilend het Ajax-gras te kussen. Trainer mogen zijn in een stadion dat is vernoemd naar zijn Personal Jesus, je had kunnen spreken van een voltooid leven. En dat je daarna nog veertig jaar door moet. Nu moet Ajax het doen met een zekere Míchel en Daley Blind", aldus Dijkshoorn.
"Hij die Spaanse woorden uitlegt aan ploeggenoten en in de kleedkamer steeds maar weer vertelt over het verre Spanje. Het is allemaal nogal pathetisch gedoe", vervolgt hij kritisch. "Dan heb ik toch iets meer gevoel bij de overgang van Wout Weghorst naar FC Twente. Ook rond deze transfer wordt vol op het emotioneel-nostalgische orgel gebeukt, maar ik kan het verdragen. Ik verheug mij zelfs op Wout", verklapt Dijkshoorn.
"In tegenstelling tot Daley Blind was Wout bij Ajax altijd de keuterboer van twee meter lang die er helemaal niets van kon", blikt hij terug. "Wout zou niet bij Ajax passen. Bezeten alles willen winnen en met je voet op de grond stampen, daar zijn ze in Amsterdam niet van gecharmeerd. Ikzelf ben ook een Amsterdammer en ik heb leren houden van Wout", onthult Dijkshoorn.
"Een paar weken geleden mocht hij van de Spaanse Nederlander Ronald Koeman – van wie binnenkort het boek Ik woonde naast Cruijff uitkomt – even invallen en kopte hij heel erg niet Ajax-achtig eindelijk eens bal voor de voeten van een scorende spits. Niets voor Ajax blijkbaar, want waarom Nederlands als het Spaans kan?"
Dijkshoorn: "Hij was bij Ajax de keuterboer die er niks van kon"
Ajax-assistent: "Op het veld komt een andere kant van mij naar boven"
In de agenda: UEFA plant Europese wedstrijden van Ajax Vrouwen in
Ajax treft oude bekende in tweede voorronde Conference League
Blind doet boekje open: "Jordi Cruijff heeft de knoop doorgehakt"
Derksen haalt keihard uit na Ajax-transfer: "Zo gulzig in geld"
Ajax-supporters spreken zich uit na eerste speelminuten van Blind
'Ajax moet geduld hebben, Marcos Leonardo vliegt naar Brazilië'
Blijft Gaaei toch bij Ajax? 'Vertrek plots op losse schroeven'
Stan Spoel roemt Ajacied: "Michel kan eigenlijk niet om hem heen"
Michel trots: "Laatst kwam hij naar ons trainerscomplex bij Ajax"
Florian Plettenberg: 'Ajax aast op aanvaller (21) van KRC Genk'
Van der Vaart blij: "Damian dacht direct: dit is de ideale vrouw"
'Salaris scheidsrechters op WK en Eredivisie onthuld': "Keurig!"
Ouazane maakt indruk bij Ajax: "Definitief naar de A-selectie"
Gloukh: "Hij adviseerde vorig jaar positief over de Eredivisie"
Ajax casht: "Familie Steur is in 1 klap financieel onafhankelijk"
Maduro: "Hij gaat jongens als Mokio beter maken, ook qua leven"
Dijkshoorn waarschuwt Ajax: "Ik heb er niet veel vertrouwen in"
Daley Blind ziet wat Ajax gemist heeft: "Dat moet terugkeren"
Janse looft Ajax-aanwinst: "Heerlijk om dat met hem te bespreken"
'Twee Italiaanse clubs denken aan het aantrekken van Tomiyasu'
El Ahmadi over Ajax-doelwit: "Is niet echt een gepolijste speler"
Grote zorgen om Frenkie de Jong: "Dan is het op vakantie gebeurd"
Mohamed Ihattaren (24) naar Ajax? "Ik denk dat hij moet weggaan"
VIDEO | 'Wilfred Genee zoenend met andere vrouw gespot in café'
Ajax speelt gelijk tegen VfL Bochum, Daley Blind maakt comeback
VIDEO | Miljoenenaankoop imponeert bij Ajax met zeer fraaie treffer
Jade Anna zeer emotioneel na ongesteldheid: "Dat is niet fijn"
Perez: "Die spelers komen voor Ajax, niet voor Feyenoord of PSV"