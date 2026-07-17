Dijkshoorn: "Hij was bij Ajax de keuterboer die er niks van kon"

"Ik ben ook zo blij dat de naam Pep Guardiola niet is gevallen", schrijft hij in zijn column op de website van VI. "Hij zou desnoods naakt Het Kanaal zijn overgezwommen om huilend het Ajax-gras te kussen. Trainer mogen zijn in een stadion dat is vernoemd naar zijn Personal Jesus, je had kunnen spreken van een voltooid leven. En dat je daarna nog veertig jaar door moet. Nu moet Ajax het doen met een zekere Míchel en Daley Blind", aldus Dijkshoorn.

"Hij die Spaanse woorden uitlegt aan ploeggenoten en in de kleedkamer steeds maar weer vertelt over het verre Spanje. Het is allemaal nogal pathetisch gedoe", vervolgt hij kritisch. "Dan heb ik toch iets meer gevoel bij de overgang van Wout Weghorst naar FC Twente. Ook rond deze transfer wordt vol op het emotioneel-nostalgische orgel gebeukt, maar ik kan het verdragen. Ik verheug mij zelfs op Wout", verklapt Dijkshoorn.