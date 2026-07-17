Meldingen
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
2026-07-08
Daley Blind
BREAKING | Blind is terug bij Ajax: "Ervaring, rust en kwaliteit"
2026-07-03
Marc-André ter Stegen
BREAKING | 'Ajax heeft Ter Stegen binnen': "Riant jaarsalaris"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Dijkshoorn: "Hij was bij Ajax de keuterboer die er niks van kon"

Niek
Nico Dijkshoorn
Nico Dijkshoorn Foto: © Pro Shots

Nico Dijkshoorn maakt zich zorgen over de ontwikkelingen bij Ajax. De verslaggever laat in zijn column op de website van VI weten dat hij weinig vertrouwen heeft in de Spaanse trainer Michel en zijn technische staf. 

"Ik ben ook zo blij dat de naam Pep Guardiola niet is gevallen", schrijft hij in zijn column op de website van VI. "Hij zou desnoods naakt Het Kanaal zijn overgezwommen om huilend het Ajax-gras te kussen. Trainer mogen zijn in een stadion dat is vernoemd naar zijn Personal Jesus, je had kunnen spreken van een voltooid leven. En dat je daarna nog veertig jaar door moet. Nu moet Ajax het doen met een zekere Míchel en Daley Blind", aldus Dijkshoorn.

"Hij die Spaanse woorden uitlegt aan ploeggenoten en in de kleedkamer steeds maar weer vertelt over het verre Spanje. Het is allemaal nogal pathetisch gedoe", vervolgt hij kritisch. "Dan heb ik toch iets meer gevoel bij de overgang van Wout Weghorst naar FC Twente. Ook rond deze transfer wordt vol op het emotioneel-nostalgische orgel gebeukt, maar ik kan het verdragen. Ik verheug mij zelfs op Wout", verklapt Dijkshoorn.

"In tegenstelling tot Daley Blind was Wout bij Ajax altijd de keuterboer van twee meter lang die er helemaal niets van kon", blikt hij terug. "Wout zou niet bij Ajax passen. Bezeten alles willen winnen en met je voet op de grond stampen, daar zijn ze in Amsterdam niet van gecharmeerd. Ikzelf ben ook een Amsterdammer en ik heb leren houden van Wout", onthult Dijkshoorn. 

"Een paar weken geleden mocht hij van de Spaanse Nederlander Ronald Koeman – van wie binnenkort het boek Ik woonde naast Cruijff uitkomt – even invallen en kopte hij heel erg niet Ajax-achtig eindelijk eens bal voor de voeten van een scorende spits. Niets voor Ajax blijkbaar, want waarom Nederlands als het Spaans kan?" 

Gerelateerd:
Alberto Garrido

Ajax-assistent: "Op het veld komt een andere kant van mij naar boven"

0
Anouk Bruil

In de agenda: UEFA plant Europese wedstrijden van Ajax Vrouwen in

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax bestuur & beleid Wout Weghorst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen bij Vandaag Inside Oranje

Derksen haalt keihard uit na Ajax-transfer: "Zo gulzig in geld"

0
Hedwiges Maduro in Amsterdam

Maduro: "Hij gaat jongens als Mokio beter maken, ook qua leven"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

Grote zorgen om Frenkie de Jong: "Dan is het op vakantie gebeurd"

0
Wilred Genee in café in Soest

VIDEO | 'Wilfred Genee zoenend met andere vrouw gespot in café'

0
Aaron Bouwman

Bouwman kijkt uit naar Ajax-transfer: "Een nóg grotere naam"

0
Wim Kieft

Kieft kritisch op Ajax-transfer: "Wanneer komen ze daar eens achter?"

0
Wout Weghorst in het shirt van FC Twente

Weghorst kon al eerder naar FC Twente: "Had met de club te maken"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Dijkshoorn: "Hij was bij Ajax de keuterboer die er niks van kon"

Ajax-assistent: "Op het veld komt een andere kant van mij naar boven"

In de agenda: UEFA plant Europese wedstrijden van Ajax Vrouwen in

Ajax treft oude bekende in tweede voorronde Conference League

Blind doet boekje open: "Jordi Cruijff heeft de knoop doorgehakt"

Derksen haalt keihard uit na Ajax-transfer: "Zo gulzig in geld"

Ajax-supporters spreken zich uit na eerste speelminuten van Blind

'Ajax moet geduld hebben, Marcos Leonardo vliegt naar Brazilië'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws