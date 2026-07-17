Dijkshoorn: "Hij was bij Ajax de keuterboer die er niks van kon"
Nico Dijkshoorn maakt zich zorgen over de ontwikkelingen bij Ajax. De verslaggever laat in zijn column op de website van VI weten dat hij weinig vertrouwen heeft in de Spaanse trainer Michel en zijn technische staf.
"Ik ben ook zo blij dat de naam Pep Guardiola niet is gevallen", schrijft hij in zijn column op de website van VI. "Hij zou desnoods naakt Het Kanaal zijn overgezwommen om huilend het Ajax-gras te kussen. Trainer mogen zijn in een stadion dat is vernoemd naar zijn Personal Jesus, je had kunnen spreken van een voltooid leven. En dat je daarna nog veertig jaar door moet. Nu moet Ajax het doen met een zekere Míchel en Daley Blind", aldus Dijkshoorn.
"Hij die Spaanse woorden uitlegt aan ploeggenoten en in de kleedkamer steeds maar weer vertelt over het verre Spanje. Het is allemaal nogal pathetisch gedoe", vervolgt hij kritisch. "Dan heb ik toch iets meer gevoel bij de overgang van Wout Weghorst naar FC Twente. Ook rond deze transfer wordt vol op het emotioneel-nostalgische orgel gebeukt, maar ik kan het verdragen. Ik verheug mij zelfs op Wout", verklapt Dijkshoorn.
"In tegenstelling tot Daley Blind was Wout bij Ajax altijd de keuterboer van twee meter lang die er helemaal niets van kon", blikt hij terug. "Wout zou niet bij Ajax passen. Bezeten alles willen winnen en met je voet op de grond stampen, daar zijn ze in Amsterdam niet van gecharmeerd. Ikzelf ben ook een Amsterdammer en ik heb leren houden van Wout", onthult Dijkshoorn.
"Een paar weken geleden mocht hij van de Spaanse Nederlander Ronald Koeman – van wie binnenkort het boek Ik woonde naast Cruijff uitkomt – even invallen en kopte hij heel erg niet Ajax-achtig eindelijk eens bal voor de voeten van een scorende spits. Niets voor Ajax blijkbaar, want waarom Nederlands als het Spaans kan?"
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