Dijkshoorn in de bres voor oud-Ajacied: "Daar worstel ik mee"

Nico Dijkshoorn begrijpt weinig van de kritiek die Theo Janssen deze week uitte op Wout Weghorst. De columnist van Voetbal International stelt dat juist Janssen zou moeten begrijpen hoe het is om als buitenbeentje door de voetbalwereld te gaan en noemt de huidige situatie pijnlijk.

Aanleiding is de opmerking van Janssen dat hij Weghorst niet geloofde toen de spits aangaf de WK-finale niet te gaan kijken. Dijkshoorn zet daar direct zijn vraagtekens bij. "Theo Janssen sprak deze week harde woorden over Wout Weghorst. Die had ergens laten vallen dat hij niet naar de finale van het WK ging kijken en Theo geloofde Wout niet. Hij verdacht Weghorst van interessant doen voor de bühne. Theo vertelde dit in een televisieprogramma waar iedereen heel erg zijn best zit te doen voor de bühne en dan ook nog voor een vergoeding waar de gemiddelde groenteman een halve maand voor moet werken.”

Volgens Dijkshoorn raakt de kritiek hem juist omdat hij Janssen én Weghorst altijd heeft gezien als twee kleurrijke persoonlijkheden die niet in het standaardplaatje van de voetbalwereld passen. “Op een of andere manier raakt de kritiek van Theo Janssen op Wout Weghorst mij. Op een wat vreemde, onbegrijpelijke manier heb ik allebei die mannen al heel lang geleden intens omarmd als smaakmakers in het betaald voetbal. Niet eens puur om hun voetballend vermogen, maar omdat het in dat doodsbange billetjes-strak-tegen-elkaar-voetbalwereldje een verademing is als er eens iemand NIET roept dat hij prima kan opschieten met al zijn collega’s en al zijn trainers."

Hij prijst juist voetballers die zich onderscheiden van de massa. "Ik ben geneigd om dat soort onafhankelijke denkers te omarmen, zelfs wanneer ze vlak voor de wedstrijd naast het veld heel theatraal een stukje uit de Bijbel lezen en zelfs wanneer ze met een kindertekening op hun arm na het behalen van een kampioenschap uit een rijdende spelersbus springen om een krat bier te halen."

Dijkshoorn vervolgt dat de voetbalwereld al genoeg ‘grijze muizen’ kent en haalt daarbij verschillende markante voetbalfiguren aan. Juist daarom spreken Janssen en Weghorst hem zo aan. "Theo Janssen en Wout Weghorst zijn nu eindelijk eens allebei kleurrijke figuren. Wout Weghorst fascineert mij vanaf zijn AZ-jaren bovenmatig. Een jonge voetballer die op zijn vrije dag in bejaardentehuizen met eenzame mensen ging praten – toen nog gewoon over de receptuur van een goede stamppot en niet over Jezus en consorten – dat sprak mij meteen meer aan."