Dijkshoorn kritisch: "Hij is kapot gemaakt door Johan Cruijff"

"Gerald Vanenburg, die voetbalde toen er nog een heel leven vóór mij lag", blikt hij terug in zijn column op de website van VI. "Ik overdrijf niet als ik hier schrijf dat hij mijn leven een andere kant op slingerde. We schelen vier jaar, dus ik moet 22 jaar oud zijn geweest toen ik hem in De Meer voor het eerst over het veld zag dartelen. Hij speelde tegen Den Haag en het was alsof er iemand water op limonadesiroop gooide. Wat eerst plakkerig en stroperig was veranderde opeens in iets dat kolkte en bruiste. Ik zie het nog steeds als een beslissend moment. Dit is wat ik zag", aldus Dijkshoorn.

"Ja, je kon je hoofd open zetten en nu eens niet doen wat al duizenden mensen vlak voor jou hadden gedaan. Ja, dat kon dus wél, in een elftal vol met gelouterde profs als een jong kalfje met de hersenen van een oude uil dwars door de verdediging laveren. Och, die beentjes van hem. Hoe hij alleen door zijn knie te bewegen drie spelers van Den Haag radeloos richting cornervlag stuurde", vervolgt hij enthousiast.