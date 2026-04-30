Dijkshoorn kritisch: "Hij is kapot gemaakt door Johan Cruijff"
Ajax won afgelopen weekend met 0-2 op bezoek bij NAC Breda en Nico Dijkshoorn heeft genoten van de geweldige goal van Mika Godts. De voetballiefhebber roemt daarbij de inbreng van voormalig profvoetballer Gerald Vanenburg.
"Gerald Vanenburg, die voetbalde toen er nog een heel leven vóór mij lag", blikt hij terug in zijn column op de website van VI. "Ik overdrijf niet als ik hier schrijf dat hij mijn leven een andere kant op slingerde. We schelen vier jaar, dus ik moet 22 jaar oud zijn geweest toen ik hem in De Meer voor het eerst over het veld zag dartelen. Hij speelde tegen Den Haag en het was alsof er iemand water op limonadesiroop gooide. Wat eerst plakkerig en stroperig was veranderde opeens in iets dat kolkte en bruiste. Ik zie het nog steeds als een beslissend moment. Dit is wat ik zag", aldus Dijkshoorn.
"Ja, je kon je hoofd open zetten en nu eens niet doen wat al duizenden mensen vlak voor jou hadden gedaan. Ja, dat kon dus wél, in een elftal vol met gelouterde profs als een jong kalfje met de hersenen van een oude uil dwars door de verdediging laveren. Och, die beentjes van hem. Hoe hij alleen door zijn knie te bewegen drie spelers van Den Haag radeloos richting cornervlag stuurde", vervolgt hij enthousiast.
"Over de grootste megalomane misser van Johan Cruijff – Vanenburg wegtreiteren door iets over zijn hoge stemmetje te zeggen – gaan we het nu eens niet hebben", benadrukt hij. "Ik verkeer in alle staten van opwinding omdat ik zojuist de volgende zin las: Met Gerald Vanenburg werkt Godts al jaren aan zijn dribbel. Ze hebben een bijzondere band. Dat maakt de nu al legendarische dribbelgoal tegen NAC alleen maar mooier", constateert Dijkshoorn.
"Ik zou er alles voor overhebben om daar beelden van te zien. Vanenburg en Godts aan het trainen midden in het Amsterdamse Bos. Schakel desnoods een natuurfotograaf in die, verscholen onder een groene camouflagedeken, foto’s maakt van zo’n dribbeltraining", adviseert hij. "Gerald Vanenburg, weggetreiterd uit Nederland, kapot gemaakt door Johan Cruijff en het eeuwige gezeik van leken over zijn zaalvoetbal-bewegingen. Hij neemt grandioos wraak. Gerald heeft via Godts een nieuwe generatie Ajax-supporters heel even laten laten zien hoe dat ooit was: naar het Ajax stadion gaan en omver vallen van verbazing."
