Dijkshoorn over Davy Klaassen: "Net echt. Afghaans hondenhaar?"

Nico Dijkshoorn heeft amper in zijn leven nog een aardig woord gelezen over Wouter Goes. De schrijver betoogt dat men vriendelijker met hem om moet gaan. Ook tegen Ajax kreeg Goes het aan de stuk met een Ajacied, in dit geval Wout Weghorst.

"Het is de schuld van je kussen en eigenlijk ook gewoon van je bed dat je zo slecht hebt geslapen. Woedend koffie zetten, schreeuwen tegen de machine dat het allemaal wel wat sneller kan, woedend een uurtje je telefoon lezen en daarna woedend op weg naar de training", opent Dijkshoorn bij Voetbal International.

"Woedend je auto parkeren, een kleedkamerdeur in tweeën trappen, ziedend een eend, die per ongeluk op het trainingsveld is geland, onder zijn eendenreet schoppen, woedend scoren, hier en daar een kopstootje uitdelen, het kantinepersoneel verrot schelden, woedend naar het adres rijden waar je loten voor de Staatsloterij hebt gekocht. Weer niet gewonnen", vervolgt hij. "Woedend naar huis, schreeuwend televisie kijken, in je schuurtje woedend een uurtje met je blote vuisten op een zak meel slaan en daarna weer woedend naar bed."

"Zo ziet volgens mij een doordeweekse dag van Wouter Goes eruit, de AZ-verdediger en aanvoerder van Jong Oranje", denkt Dijkshoorn. "Dat kan natuurlijk allemaal beeldvorming zijn. Misschien leest Wouter Goes, net als Wout Weghorst, tijdens zijn vrije dag voor aan blinde bejaarden in Huize De Naderende Dood."

Dat vindt Dijkshoorn sneu voor Goes, die volgens hem geholpen moet worden. "Geborgenheid, dat is het woord. Ik denk dat wij Wouter zijn zoektocht moeten ondersteunen. Het kan sowieso allemaal wat gevoeliger en warmer in de Eredivisie. Aanraking-technisch zitten we in een negatieve lus. Hoe mooi zou het niet zijn als er binnenkort iemand naast de ook altijd woedende Davy Klaassen gaat staan, hem door zijn Nederlandse kunsthaar wrijft en zegt: Net echt, mooi gedaan? Afghaans hondenhaar?"

"Dan communiceer je midden in een wedstrijd een stukje betrokkenheid", vindt hij. "Je laat merken dat je niet alleen de voetballer maar ook de mens ziet. Nu, met Wouter Goes als schrijnend voorbeeld, focussen we te veel op de van woede vertrokken smoel en zijn vreselijke Ziekte van Tepelknijp. We moeten die jongen omver blazen met liefde. Desnoods lichamelijke. Dat is waar hij naar zoekt. Handen op huid. Daarom dit verzoek aan de volgende tegenstander van Wouter Goes", besluit hij.