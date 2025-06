Dijkshoorn tipt Heitinga: "Hem de eerste 7 weken niet opstellen"

"Ik verheug mij zo op de persconferentie binnenkort waarin John Heitinga vlak naast Dusan Tadic achter een tafel zit en en dat John, of hij nu wil of niet, moet luisteren naar Tadic die in zijn bekende Bassie en Adriaan-Nederlands uitlegt hoe hij het komende seizoen voor zich ziet", begint hij. "Het zou denk ik heel goed zijn als John dan meteen zijn tanden laat zien", adviseert Dijkshoorn.

"Dus niet meteen weer aan de leiband van wie dan ook gaan lopen en niet meteen heel nederig ingesmeerd met veertig kilo stroop in de kont van Tadic kruipen, maar direct keihard laten merken dat je dus helemaal geen zin hebt in een langs de zijlijn hollende voetballer met coach-ambities", vervolgt hij. "Op mijn gevoel zeg ik tegen John: áls Tadic naar Ajax komt hem de eerste zeven weken niet opstellen. Kijken hoe hij en de clubleiding daarmee omgaan", aldus Dijkshoorn.

"Ook heel belangrijk: je weet meteen hoe het met de loyaliteit van de Ajax-supporters is gesteld. Je kan er vergif op innemen dat er moet worden gekozen tussen John en Tadic", voorspelt hij. "Waar John Heitinga nu, in de aanloop naar een hectische transferperiode, vooral behoefte aan heeft is blind vertrouwen. Dan is de eventuele terugkeer van de meest megalomane speler ooit geen goed nieuws", besluit Dijkshoorn over de mogelijke komst van de Serviër.