Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Dijkshoorn waarschuwt Ajax: "Ik heb er niet veel vertrouwen in"

Niek
Nico Dijkshoorn
Nico Dijkshoorn Foto: © Pro Shots

Nico Dijkshoorn maakt zich zorgen over de ontwikkelingen bij Ajax. De verslaggever laat in zijn column op de website van VI weten dat hij weinig vertrouwen heeft in de Spaanse trainer Michel. Hij had liever gezien dat Anthony Correia was aangesteld bij de club uit Amsterdam. 

"Uiterst pijnlijk allemaal, die Spaanse sfeer bij Ajax", schrijft hij. "Volgende week weer Daley Blind aan het woord. Hij leert zijn teamgenoten om in een klein kapelletje te bidden voor een God waar de helft niet in gelooft. Het begint iets hysterisch te krijgen, het tegen beter weten in omarmen van alles was Spaans is. Daley Blind volgende week voor de groep: ‘Nee dit is geen patat. Ze noemen het Churros. Gefrituurd beslag met suiker. Eigenlijk de Nederlandse oliebol maar dan het hele jaar door en op zijn Spaans, dus net weer even lekkerder dan hier in Nederland.’"

"Ik heb er niet veel vertrouwen in. Over een jaar zal in dit tijdschrift de Tweede Spaanse Golf worden bespot", voorspelt Dijkshoorn. "Toen in de Johan Cruijff Arena stomverbaasde supporters aan de houten prikkertjes in hun minuscule tapas-kroket stonden te voelen. Deze periode, de Spaanse periode, zal in de toekomst vol schaamte ergens achter in een Amsterdamse la worden geduwd", verwacht hij. 

"Het is de loodzware erfenis van Johan Cruijff", constateert Dijkshoorn. "Een stadion met zijn naam, de verheerlijking van de hele familie Cruijff die indertijd net zo makkelijk Amsterdam voor Barcelona verruilde en dan nu dat wanhopige gedoe, alsof Ajax Amsterdam aan een emotionele Spaanse ketting ligt. Het zou van zoveel moed hebben getuigd wanneer Jordi Cruijff een Nederlandse coach had aangesteld. Het zou Ajax goed hebben gedaan", denkt hij. 

"Die gedroomde Amsterdamse coach loopt nu in Utrecht de boel op te frissen met lekker aanvallend voetbal. Anthony Correia had van Ajax weer een Amsterdamse club kunnen maken met internationale uitstraling", vervolgt hij. "Voetballen met lef, naar voren denken en op de terugweg, na de training of de wedstrijd, alles een beetje kunnen relativeren. Het zou Ajax zoveel meer hebben geholpen dan alweer de volgende kluit aan elkaar klittende Spanjaarden", besluit Dijkshoorn.

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax bestuur & beleid
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws