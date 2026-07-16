Dijkshoorn waarschuwt Ajax: "Ik heb er niet veel vertrouwen in"

Nico Dijkshoorn maakt zich zorgen over de ontwikkelingen bij Ajax. De verslaggever laat in zijn column op de website van VI weten dat hij weinig vertrouwen heeft in de Spaanse trainer Michel. Hij had liever gezien dat Anthony Correia was aangesteld bij de club uit Amsterdam.

"Uiterst pijnlijk allemaal, die Spaanse sfeer bij Ajax", schrijft hij. "Volgende week weer Daley Blind aan het woord. Hij leert zijn teamgenoten om in een klein kapelletje te bidden voor een God waar de helft niet in gelooft. Het begint iets hysterisch te krijgen, het tegen beter weten in omarmen van alles was Spaans is. Daley Blind volgende week voor de groep: ‘Nee dit is geen patat. Ze noemen het Churros. Gefrituurd beslag met suiker. Eigenlijk de Nederlandse oliebol maar dan het hele jaar door en op zijn Spaans, dus net weer even lekkerder dan hier in Nederland.’"

"Ik heb er niet veel vertrouwen in. Over een jaar zal in dit tijdschrift de Tweede Spaanse Golf worden bespot", voorspelt Dijkshoorn. "Toen in de Johan Cruijff Arena stomverbaasde supporters aan de houten prikkertjes in hun minuscule tapas-kroket stonden te voelen. Deze periode, de Spaanse periode, zal in de toekomst vol schaamte ergens achter in een Amsterdamse la worden geduwd", verwacht hij.